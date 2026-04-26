Le peuple fribourgeois rejette la loi d'assainissement des finances de l'Etat

Les Fribourgeois ont largement rejeté dimanche la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) avec 68,57 % de non, infligeant une défaite significative au Conseil d'Etat.

Plus de «Suisse»

Ce rejet marque une opposition à la politique d’austérité et relance le débat sur l’avenir des finances cantonales. Keystone

Les Fribourgeois ont infligé dimanche un «camouflet» au Conseil d'Etat et à la majorité de centre-droit du Grand Conseil. Ils ont balayé à 68,57% la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), soumise à référendum. Le taux de participation a atteint 32,3%.

Le référendum avait été lancé par le PS, avec l'apport du Syndicat des services publics (SSP), de la FEDE et des Vert-e-s, opposés à ce qu'ils ont décrit comme de l'austérité. Les opposants exigent maintenant que le gouvernement retire également le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) dans son ensemble.

Demande rejetée par le grand argentier Jean-Pierre Siggen, sachant qu'en dehors de la LAFE les mesures déjà en vigueur sont de la compétence de l'exécutif. L'ambiance était donc à la fête du côté du comité référendaire. «La population a sifflé la fin de l'austérité», s'est réjoui Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du SSP.

Défaite «cinglante»

Ce dernier a parlé encore d'une défaite «cinglante» du Conseil d'Etat. «C'est une victoire du peuple qui ne veut pas d'une dégradation des prestations dans la santé, l'enseignement et le social», a-t-il confié à Keystone-ATS, tout en estimant qu'une hausse de la fiscalité n'était pas nécessaire.

Toujours dans le camp des vainqueurs, la députée PS Marie Levrat, surprise par l'ampleur du rejet, a évoqué un «désaveu» de la politique du Conseil d'Etat des dix dernières années. «La population veut davantage de prestations», a-t-elle précisé, tout en constatant la nécessité de s'interroger sur les moyens à engager.

Les deux prochains mois seront chargés, tant pour le Conseil d'Etat que pour le Grand Conseil. Outre défendre en mai les comptes 2025, affichant un petit bénéfice, en vertu du principe constitutionnel de l'équilibre, le premier devra présenter un budget 2026 «bis», après son retrait l'automne dernier à l'annonce du référendum.

Choix restreint

Les députés en débattront lors de la session de juin, histoire de donner au canton de Fribourg un budget pour l'année en cours. Devant la presse, le président du Conseil d'Etat Philippe Demierre a dit «prendre acte» du résultat, tout en rejetant le qualificatif de «gifle» mis en exergue par le Parti socialiste fribourgeois.

Jean-Pierre Siggen a regretté la peur des citoyens à l'égard de la LAFE, qui n'était pas un «démantèlement». Pour la suite, il a insisté sur la difficulté d'atteindre l'équilibre budgétaire désormais, tout en déplorant le faible taux de participation, avec une votation qui n'était pas rattachée à des objets fédéraux.

«L'éventail des mesures se resserre, mais le défi demeure», a averti encore le grand argentier, pour qui «le contexte n'a pas bougé», avec notamment le programme d'économies de la Confédération. Au-delà, son collègue Didier Castella a admis la difficulté de faire passer des «paquets» devant le peuple.

Nouvelle direction

Pour sa part, Romain Collaud a mentionné le besoin de «trouver une autre direction», avec le «chemin dicté par la population». Le Conseil d'Etat s'y attellera dès lundi matin. La LAFE avait été votée en octobre par le Grand Conseil, où le camp bourgeois détient près des deux tiers des sièges, par 57 voix contre 35 et 4 abstentions.

La loi repoussée dimanche entendait contenir la hausse des charges, dans un canton régi par le principe de l'équilibre budgétaire depuis l'entrée en vigueur de sa nouvelle Constitution votée en 2024 par le peuple. Ses défenseurs ont mis en avant la nécessité de «garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts».

Avec ses 18 mesures, la LAFE était la partie de la compétence des députés du PAFE, qui lui en contient 85 au total pour 405 millions de francs d’améliorations budgétaires entre 2026 et 2028. La campagne a connu par ailleurs un «rebondissement» avec la publication à fin mars des comptes 2025 de l'Etat.

Au-delà d'un bénéfice de l'ordre du demi-million, la gauche et les syndicats ont réagi à l'excédent avant les opérations de clôture ressorti à 107,2 millions de francs, en y voyant la preuve de l'inutilité de la LAFE et du PAFE. (dal/ats)