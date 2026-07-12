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On connaît la compo de l'équipe de Suisse contre l'Argentine
L'équipe de Suisse affronte l'Argentine de Lionel Messi pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Vivez ce match historique en direct avec nous!
- La rencontre se joue ce dimanche à 3h, heure suisse, dans la ville de Kansas City, où l'Albiceleste avait fait son entrée en lice dans le tournoi (victoire 3-0 contre l'Algérie, que la Suisse a ensuite éliminée 2-0 en 16e de finale).
- La Nati dispute un premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954. La rencontre s'annonce donc historique, surtout face à une nation triple championne du monde, tenante du titre et qui dispose de Lionel Messi.
- La Suisse fait preuve d'une grande solidité depuis le début du Mondial, tout le contraire d'une Argentine malmenée par le Petit Poucet capverdien puis longtemps ridiculisée par l'Egypte de Mo Salah. Il règne forcément un petit parfum d'exploit dans l'air.
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