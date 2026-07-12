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Suivez le match Suisse-Argentine EN DIRECT à la Coupe du monde

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Manuel Akanji #5, Breel Embolo #7, Granit Xhaka #10 and Ricardo Rodriguez #13 of Switzerland celebrate after the penalty shootout victory during the FIFA World Cup 2026 Ro ...
Argentine-Suisse, c’est à suivre en direct commenté sur watson!Image: getty
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On connaît la compo de l'équipe de Suisse contre l'Argentine

L'équipe de Suisse affronte l'Argentine de Lionel Messi pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Vivez ce match historique en direct avec nous!
12.07.2026, 00:4912.07.2026, 02:14
  • La rencontre se joue ce dimanche à 3h, heure suisse, dans la ville de Kansas City, où l'Albiceleste avait fait son entrée en lice dans le tournoi (victoire 3-0 contre l'Algérie, que la Suisse a ensuite éliminée 2-0 en 16e de finale).
  • La Nati dispute un premier quart de finale de Coupe du monde depuis 1954. La rencontre s'annonce donc historique, surtout face à une nation triple championne du monde, tenante du titre et qui dispose de Lionel Messi.
  • La Suisse fait preuve d'une grande solidité depuis le début du Mondial, tout le contraire d'une Argentine malmenée par le Petit Poucet capverdien puis longtemps ridiculisée par l'Egypte de Mo Salah. Il règne forcément un petit parfum d'exploit dans l'air.
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Elle paie 2500 francs par mois pour sauver sa fille du harcèlement
Une mère raconte comment le harcèlement scolaire a plongé sa fille dans le désespoir. Le changement vers une école privée lui a apporté un soulagement, mais aussi de nouvelles difficultés.
C'est le pire cauchemar de toute famille: voir son enfant subir un harcèlement si violent qu'il ne trouve plus de sens à la vie. C'est la terrible épreuve qu'a traversée, au début de cette année, une famille de la région (le lieu de résidence n'est pas précisé afin de préserver son anonymat).
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