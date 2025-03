Saint-Maurice: le cas d'un chanoine suspendu fait réagir

«En privant Roland Jaquenoud de sa réintégration en tant qu'enseignant, l'Etat du Valais commet un acte d'injustice envers un citoyen accusé à tort et blanchi par la justice. Il est inadmissible que les autorités tolèrent et ajoutent de l'injustice là où il y en a déjà trop eu.»

Le général Guisan «prend la parole» à l'assemblée de l'UDC

Le parti agrarien a tenu son assemblée générale samedi à Puidoux (VD). Aidée d'une image IA du général vaudois de la Seconde Guerre mondiale, l'UDC a vivement critiqué certains conseillers fédéraux.

L'UDC a affiché sa colère samedi contre ce que le parti qualifie de «chaos» dans la politique d'asile et les mauvaises décisions prises pour l'armée. Le conseiller fédéral Beat Jans et l'ex-ministre Viola Amherd ont en pris pour leur grade. L'UDC a promis de se battre pour une Suisse plus «sûre et libre» ainsi que pour une armée «défensive, solide et neutre».