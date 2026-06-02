Frankreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Frankreich spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die französische Nationalmannschaft auf Irak, Norwegen und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der französischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Frankreich an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Brice Samba; 32 Jahre; Rennes
- Mike Maignan; 30 Jahre; Milan
- Robin Risser; 21 Jahre; Lens
Abwehr
- Malo Gusto; 23 Jahre; Chelsea
- Lucas Digne; 32 Jahre; Aston Villa
- Dayot Upamecano; 27 Jahre; Bayern Munich
- Jules Koundé; 27 Jahre; Barcelona
- Ibrahima Konaté; 27 Jahre; Liverpool
- William Saliba; 25 Jahre; Arsenal
- Théo Hernandez; 28 Jahre; Al-Hilal
- Lucas Hernandez; 30 Jahre; Paris Saint-Germain
- Maxence Lacroix; 26 Jahre; Crystal Palace
Mittelfeld
- Manu Koné; 25 Jahre; Roma
- Aurélien Tchouaméni; 26 Jahre; Real Madrid
- N'Golo Kanté; 35 Jahre; Fenerbahçe
- Adrien Rabiot; 31 Jahre; Milan
- Warren Zaïre-Emery; 20 Jahre; Paris Saint-Germain
- Rayan Cherki; 22 Jahre; Manchester City
- Maghnes Akliouche; 24 Jahre; Monaco
Sturm
- Ousmane Dembélé; 29 Jahre; Paris Saint-Germain
- Marcus Thuram; 28 Jahre; Inter Milan
- Kylian Mbappé (C); 27 Jahre; Real Madrid
- Michael Olise; 24 Jahre; Bayern Munich
- Bradley Barcola; 23 Jahre; Paris Saint-Germain
- Désiré Doué; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
- Jean-Philippe Mateta; 28 Jahre; Crystal Palace
Spielplan
Dann spielt die französische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Frankreich muss an der WM 2026 gegen Irak, Norwegen und Senegal ran. Hier die Tabelle:
