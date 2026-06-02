Frankreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Das französische Nationalteam vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Frankreich spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die französische Nationalmannschaft auf Irak, Norwegen und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der französischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Frankreich an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Brice Samba; 32 Jahre; Rennes
  • Mike Maignan; 30 Jahre; Milan
  • Robin Risser; 21 Jahre; Lens

Abwehr

  • Malo Gusto; 23 Jahre; Chelsea
  • Lucas Digne; 32 Jahre; Aston Villa
  • Dayot Upamecano; 27 Jahre; Bayern Munich
  • Jules Koundé; 27 Jahre; Barcelona
  • Ibrahima Konaté; 27 Jahre; Liverpool
  • William Saliba; 25 Jahre; Arsenal
  • Théo Hernandez; 28 Jahre; Al-Hilal
  • Lucas Hernandez; 30 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Maxence Lacroix; 26 Jahre; Crystal Palace

Mittelfeld

  • Manu Koné; 25 Jahre; Roma
  • Aurélien Tchouaméni; 26 Jahre; Real Madrid
  • N'Golo Kanté; 35 Jahre; Fenerbahçe
  • Adrien Rabiot; 31 Jahre; Milan
  • Warren Zaïre-Emery; 20 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Rayan Cherki; 22 Jahre; Manchester City
  • Maghnes Akliouche; 24 Jahre; Monaco

Sturm

  • Ousmane Dembélé; 29 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Marcus Thuram; 28 Jahre; Inter Milan
  • Kylian Mbappé (C); 27 Jahre; Real Madrid
  • Michael Olise; 24 Jahre; Bayern Munich
  • Bradley Barcola; 23 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Jean-Philippe Mateta; 28 Jahre; Crystal Palace

Spielplan

Dann spielt die französische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Frankreich muss an der WM 2026 gegen Irak, Norwegen und Senegal ran. Hier die Tabelle:

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
