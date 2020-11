Frankreich

Kunst

Grenoble sagt «Adieu» zu Plakatwerbung



bild: flickr/jean-louis Zimmermann

Mehr Bäume, mehr Kultur

Grenoble sagt «Adieu» zu Plakatwerbung

Bäume und Kultur statt riesige Plakatwände: Die grüne Stadtregierung von Grenoble hat die Werbeverträge gekündigt und wird damit die erste werbefreie Stadt von Europa.

Werbung hier, Werbung dort. Grenoble, die selbsternannte «Hauptstadt der Alpen», hat genug von riesigen Plakatwänden. Die Stadtverwaltung hat im letzten Jahr beschlossen, den öffentlichen Raum von kommerzieller Plakatwerbung zu befreien. Nun wird der Beschluss in die Tat umgesetzt. «Wir wollen den Raum für die breite Bevölkerung öffnen und Plakatwände durch Bäume ersetzen», so der grüne Bürgermeister Eric Piolle.

«Wir wollen nicht, dass Kinder auf dem Schulweg an animierte Werbungen vorbeikommen wie am Fernsehen.» quelle: srf.ch

Grund für diesen radikalen Umbau des öffentlichen Raums sei der Umbruch in der Werbebranche. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Lucile Lheureux sagte gegenüber SRF: «Die Anzeige-Firmen wollten die Plakat-Banner durch grosse, digitale Bildschirme ersetzen. Da sagten wir Stopp.» Sie wolle nicht, dass Kinder auf dem Schulweg an «animierte Werbungen wie am Fernsehen» vorbeikommen.

In den kommenden Monaten sollen nun insgesamt 326 Werbetafeln aus dem öffentlichen Raum entfernt werden, um Platz für Bäume und kommunale Flächen zu machen. Bis zum Frühjahr will die Stadt 50 neue Bäume pflanzen und lokalen Kulturvereinen und Sozialorganisationen die Möglichkeit geben, die leeren Plätze zu gestalten. Die Stadt schätzt, dass sie durch entgehende Werbeverträge 150'000 Euro verliert. Kompensieren will die grüne Stadtregierung dies durch Einsparungen beim Parlament: Dienstwagen sollen verkauft und die Entschädigungen für Abgeordnete gekürzt werden.

Der grüne Bürgermeister Eric Piolle will mit diesem Schritt ein Wahlversprechen umsetzen und «Grenoble zum Vorreiter in Europa» machen. In Südamerika kennt die brasilianische Stadt São Paulo seit 2006 ein Verbot von Werbung im öffentlichen Raum.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter