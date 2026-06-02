Argentinien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Argentinien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die argentinische Nationalmannschaft auf Algerien, Jordanien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der argentinischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Argentinien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Juan Musso; 32 Jahre; Atlético Madrid
- Gerónimo Rulli; 34 Jahre; Marseille
- Emiliano Martínez; 33 Jahre; Aston Villa
Abwehr
- Leonardo Balerdi; 27 Jahre; Marseille
- Nicolás Tagliafico; 33 Jahre; Lyon
- Gonzalo Montiel; 29 Jahre; River Plate
- Lisandro Martínez; 28 Jahre; Manchester United
- Cristian Romero; 28 Jahre; Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi; 38 Jahre; Benfica
- Facundo Medina; 27 Jahre; Marseille
- Nahuel Molina; 28 Jahre; Atlético Madrid
Mittelfeld
- Leandro Paredes; 31 Jahre; Boca Juniors
- Rodrigo De Paul; 32 Jahre; Inter Miami CF
- Valentín Barco; 21 Jahre; Strasbourg
- Giovani Lo Celso; 30 Jahre; Real Betis
- Exequiel Palacios; 27 Jahre; Bayer Leverkusen
- Nicolás González; 28 Jahre; Atlético Madrid
- Alexis Mac Allister; 27 Jahre; Liverpool
- Enzo Fernández; 25 Jahre; Chelsea
Sturm
- Julián Alvarez; 26 Jahre; Atlético Madrid
- Lionel Messi (C); 38 Jahre; Inter Miami CF
- Thiago Almada; 25 Jahre; Atlético Madrid
- Giuliano Simeone; 23 Jahre; Atlético Madrid
- Nico Paz; 21 Jahre; Como
- José Manuel López; 25 Jahre; Palmeiras
- Lautaro Martínez; 28 Jahre; Inter Milan
Spielplan
Dann spielt die argentinische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Argentinien muss an der WM 2026 gegen Algerien, Jordanien und Österreich ran. Hier die Tabelle:
(leo)