Die argentinische Nationalmannschaft feiert den Weltmeistertitel 2022. Bild: www.imago-images.de

Argentinien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Argentinien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die argentinische Nationalmannschaft auf Algerien, Jordanien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der argentinischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Argentinien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor Juan Musso; 32 Jahre; Atlético Madrid

Gerónimo Rulli; 34 Jahre; Marseille

Emiliano Martínez; 33 Jahre; Aston Villa Abwehr Leonardo Balerdi; 27 Jahre; Marseille

Nicolás Tagliafico; 33 Jahre; Lyon

Gonzalo Montiel; 29 Jahre; River Plate

Lisandro Martínez; 28 Jahre; Manchester United

Cristian Romero; 28 Jahre; Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi; 38 Jahre; Benfica

Facundo Medina; 27 Jahre; Marseille

Nahuel Molina; 28 Jahre; Atlético Madrid Mittelfeld Leandro Paredes; 31 Jahre; Boca Juniors

Rodrigo De Paul; 32 Jahre; Inter Miami CF

Valentín Barco; 21 Jahre; Strasbourg

Giovani Lo Celso; 30 Jahre; Real Betis

Exequiel Palacios; 27 Jahre; Bayer Leverkusen

Nicolás González; 28 Jahre; Atlético Madrid

Alexis Mac Allister; 27 Jahre; Liverpool

Enzo Fernández; 25 Jahre; Chelsea Sturm Julián Alvarez; 26 Jahre; Atlético Madrid

Lionel Messi (C); 38 Jahre; Inter Miami CF

Thiago Almada; 25 Jahre; Atlético Madrid

Giuliano Simeone; 23 Jahre; Atlético Madrid

Nico Paz; 21 Jahre; Como

José Manuel López; 25 Jahre; Palmeiras

Lautaro Martínez; 28 Jahre; Inter Milan

Spielplan

Dann spielt die argentinische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Argentinien muss an der WM 2026 gegen Algerien, Jordanien und Österreich ran. Hier die Tabelle:

