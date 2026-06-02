wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
Argentinien

Argentinien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Argentina vs France LUSAIL, AD - 18.12.2022: ARGENTINA VS FRANCE - Lionel Messi and Argentina team celebrates with a cup after winning the Argentina vs France match on penalties and winning the 2022 F ...
Die argentinische Nationalmannschaft feiert den Weltmeistertitel 2022.Bild: www.imago-images.de

Argentinien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Argentinien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die argentinische Nationalmannschaft auf Algerien, Jordanien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der argentinischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Argentinien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Juan Musso; 32 Jahre; Atlético Madrid
  • Gerónimo Rulli; 34 Jahre; Marseille
  • Emiliano Martínez; 33 Jahre; Aston Villa

Abwehr

  • Leonardo Balerdi; 27 Jahre; Marseille
  • Nicolás Tagliafico; 33 Jahre; Lyon
  • Gonzalo Montiel; 29 Jahre; River Plate
  • Lisandro Martínez; 28 Jahre; Manchester United
  • Cristian Romero; 28 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Nicolás Otamendi; 38 Jahre; Benfica
  • Facundo Medina; 27 Jahre; Marseille
  • Nahuel Molina; 28 Jahre; Atlético Madrid

Mittelfeld

  • Leandro Paredes; 31 Jahre; Boca Juniors
  • Rodrigo De Paul; 32 Jahre; Inter Miami CF
  • Valentín Barco; 21 Jahre; Strasbourg
  • Giovani Lo Celso; 30 Jahre; Real Betis
  • Exequiel Palacios; 27 Jahre; Bayer Leverkusen
  • Nicolás González; 28 Jahre; Atlético Madrid
  • Alexis Mac Allister; 27 Jahre; Liverpool
  • Enzo Fernández; 25 Jahre; Chelsea

Sturm

  • Julián Alvarez; 26 Jahre; Atlético Madrid
  • Lionel Messi (C); 38 Jahre; Inter Miami CF
  • Thiago Almada; 25 Jahre; Atlético Madrid
  • Giuliano Simeone; 23 Jahre; Atlético Madrid
  • Nico Paz; 21 Jahre; Como
  • José Manuel López; 25 Jahre; Palmeiras
  • Lautaro Martínez; 28 Jahre; Inter Milan

Spielplan

Dann spielt die argentinische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Argentinien muss an der WM 2026 gegen Algerien, Jordanien und Österreich ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.