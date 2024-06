EM 2024: Mit diesem Kader tritt Schottland in Deutschland an

Für die WM in Katar konnten sich die Schotten nicht qualifizieren, nun wollen sie an der EM in Deutschland angreifen. Übersteht das Team von Trainer Steve Clarke die Qualifikation für die K.o.-Phase?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Schottland an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Angus Gunn, 28, Norwich City

Zander Clark, 31, Heart of Midlothian

Craig Gordon, 41, Heart of Midlothian

Liam Kelly, 28, Motherwell

Abwehr

Scott McKenna, 27, FC Kopenhagen

Ryan Porteous, 25, FC Watford

Jack Hendry, 29, Al-Ettifaq

John Souttar, 27, Glasgow Rangers

Liam Cooper, 32, Leeds United

Grant Hanley, 32, Norwich City

Andrew Robertson, 30, FC Liverpool

Kieran Tierney, 26, Real Sociedad

Greg Taylor, 26, Celtic Glasgow

Anthony Ralston, 25, Celtic Glasgow

Ross McCrorie, 26, Bristol City

Mittelfeld

Ryan Christie, 29, Bournemouth

Kenny McLean, 32, Norwich City

Ryan Jack, 32, Glasgow Rangers

Stuart Armstrong, 32, FC Southampton

Callum McGregor, 30, Celtic Glasgow

John McGinn, 29, Aston Villa

Billy Gilmour, 22, Brighton & Hove Albion

Scott McTominay, 27, Manchester United

Sturm

Ben Doak, 18, FC Liverpool

James Forrest, 32, Celtic Glasgow

Ché Adams, 27, FC Southampton

Lawrence Shankland, 28, Heart of Midlothian

Überstehen die Schotten die Qualifikation für die K.o.-Phase? Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Schottland an der EM 2024

Schottland muss an der EM gegen den Gastgeber Deutschland, Ungarn und die Schweiz antreten.

Freitag, 14. Juni

21 Uhr: Deutschland – Schottland



21 Uhr: Deutschland – Schottland Mittwoch, 19. Juni

21 Uhr: Schottland – Schweiz

21 Uhr: Schottland – Schweiz Sonntag, 23. Juni

21 Uhr: Schottland – Ungarn

Die schottische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 39. Platz

39. Platz Gesamtwert: 212 Millionen Euro

212 Millionen Euro Durchschnittsalter: 28,6 Jahre

28,6 Jahre Wertvollster Spieler: Scott McTominay (32 Mio. Euro)

Scott McTominay (32 Mio. Euro) Legionäre: 17

(ome)