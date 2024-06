EM 2024: Mit diesem Kader tritt die Schweiz in Deutschland an

An der WM 2022 schied die Nati in den Achtelfinals gegen Portugal aus. Wie weit schaffen es Murat Yakin und die Schweizer Nati an der EM?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift die Schweiz in Deutschland an:

Tor

Yann Sommer, 35, Inter Mailand

Gregor Kobel, 26, Borussia Dortmund

Yvon Mvogo, 29, FC Lorient

Abwehr

Manuel Akanji, 28, Manchester City

Nico Elvedi, 27, Borussia Mönchengladbach

Fabian Schär, 32, Newcastle United

Cedric Zesiger, 25, VfL Wolfsburg

Ricardo Rodriguez, 31, FC Turin

Leonidas Stergiou, 22, VfB Stuttgart

Silvan Widmer, 31, Mainz 05

Mittelfeld

Denis Zakaria, 27, AS Monaco

Granit Xhaka, 31, Bayer Leverkusen

Ardon Jashari, 21, FC Luzern

Remo Freuler, 32, FC Bologna

Michael Aebischer, 27, FC Bologna

Vincent Sierro, 28, FC Toulouse

Fabian Rieder, 22, Stade Rennes

Xherdan Shaqiri, 32, Chicago Fire

Ruben Vargas, 25, FC Augsburg

Sturm

Steven Zuber, 32, AEK Athen

Dan Ndoye, 23, FC Bologna

Renato Steffen, 32, FC Lugano

Noah Okafor, 24, AC Mailand

Zeki Amdouni, 23, FC Burnley

Breel Embolo, 27, AS Monaco

Kwadwo Duah, 27, Ludogorets Razgrad

Die Schweizer Nati beim EM-Quali-Spiel gegen Rumänien. Bild: keystone

Die Gruppenspiele der Schweiz an der EM 2024

Die Schweiz muss an der EM gegen den Gastgeber Deutschland, Ungarn und Schottland antreten.

Samstag, 15. Juni

15 Uhr: Ungarn – Schweiz



21 Uhr: Schottland – Schweiz

21 Uhr: Schweiz – Deutschland

Die Schweizer Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 19. Platz

19. Platz Gesamtwert: 301 Millionen Euro

301 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,8 Jahre

26,8 Jahre Wertvollster Spieler: Manuel Akanji (45 Mio. Euro)

Manuel Akanji (45 Mio. Euro) Legionäre: 26