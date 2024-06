EM 2024: Mit diesem Kader tritt die Slowakei in Deutschland an

Die Slowakei konnte sich nicht für die WM 2022 in Katar qualifizieren, dafür sind sie nun an der EM dabei. Wie schlägt sich das Team von Trainer Francesco Calzona in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift die Slowakei an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Henrich Ravas, 26, New England

Martin Dubravka, 35, Newcastle

Marek Rodak, 27, Fulham

Dominik Takac, 25, Spartak Trnava

Abwehr

Adam Obert, 21, Cagliari

David Hancko, 26, Feyenoord

Denis Vavro, 28, Kopenhagen

Matúš Kmet, 23, AS Trencin

Michal Tomic, 25, Sparta Prag

Milan Skriniar, 29, PSG

Norbert Gyömber, 31, Salernitana

Peter Pekarik, 37, Hertha Berlin

Sebastian Kósa, 20, Spartak Trnava

Vernon De Marco, 31, Hatta

Mittelfeld

Dominik Holly, 20, Jablonec

Jakub Kadak, 23, FC Luzern

Juraj Kucka, 37, Bratislava

László Bénes, 26, Hamburg SV

Matus Bero, 28, Bochum

Ondrej Duda, 29, Hellas Verona

Patrik Hrosovsky, 32, Genk

Stanislav Lobotka, 29, Napoli

Tomáš Rigo, 21, Ostrava

Sturm

Dávid Strelec, 23, Bratislava

David Duris, 25, Ascoli

Ivan Schranz, 30, Slavia Prag

Leo Sauer, 18, Feyenoord

Lubomir Tupta, 26, Liberec

Lukas Haraslin, 27, Sparta Prag

Róbert Bozeník, 24, Boavista

Robert Polievka, 27, Dukla Banska Bystrica

Tomas Suslov, 22, Hellas Verona

Die Slowakei bei einem EM-Quali-Spiel gegen Bosnien. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von der Slowakei an der EM 2024

Die Slowakei muss an der EM gegen Belgien, die Ukraine und Rumänien antreten.

Montag, 17. Juni

18 Uhr: Belgien – Slowakei

15 Uhr: Slowakei – Ukraine

18 Uhr: Slowakei – Rumänien



Die slowakische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 48. Platz

48. Platz Gesamtwert: 162 Millionen Euro

162 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,7 Jahre

26,7 Jahre Wertvollster Spieler: David Hancko (35 Mio. Euro)

David Hancko (35 Mio. Euro) Legionäre: 26