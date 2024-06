EM 2024: Mit diesem Kader tritt Österreich in Deutschland an

Österreich war an der WM 2022 in Katar nicht dabei, wie schlägt sich das Team von Trainer Ralf Rangnick an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Österreich an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Tobias Lawal, 24, LASK

Niklas Hedl, 23, Rapid Wien

Patrick Pentz, 27, Brøndby IF

Heinz Lindner, 33, Royale Union Saint-Gilloise

Abwehr

Kevin Danso, 25, Lens

Philipp Lienhart, 27, SC Freiburg

Maximilian Wöber, 26, Gladbach

Flavius Daniliuc, 23, RB Salzburg

Leopold Querfeld, 20, Rapid Wien

Gernot Trauner, 32, Feyenoord

Stefan Posch, 27, Bologna

Stefan Lainer, 31, Gladbach

Philipp Mwene, 30, Mainz

Mittelfeld

Florian Grillitsch, 28, Hoffenheim

Konrad Laimer, 27, Bayern München

Nicolas Seiwald, 23, RB Leipzig

Marcel Sabitzer, 30, Bayern München

Alexander Prass, 23, Sturm Graz

Christoph Baumgartner, 24, RB Leipzig

Romano Schmid, 24, Werder Bremen

Florian Kainz, 31, Köln

Thierno Ballo, 22, Wolfsberger AC

Matthias Seidl, 23, Rapid Wien

Andreas Weimann, 32, West Brom

Sturm

Marco Grüll, 25, Rapid Wien

Patrick Wimmer, 23, Wolfsburg

Michael Gregoritsch, 30, Freiburg

Marko Arnautovic, 35, Inter Mailand

Maximilian Entrup, 26, Hartberg

Österreich beim EM-Quali-Spiel gegen Estland. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Österreich an der EM 2024

Österreich muss an der EM gegen Frankreich, Polen und die Niederlanden antreten.

Montag, 17. Juni

21 Uhr: Österreich – Frankreich

Freitag, 21. Juni

18 Uhr: Polen - Österreich

Dienstag, 25. Juni

Niederlande – Österreich



Die österreichische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 25. Platz

25. Platz Gesamtwert: 243 Millionen Euro

243 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,7 Jahre

26,7 Jahre Wertvollster Spieler: Konrad Laimer (30 Mio. Euro)

Konrad Laimer (30 Mio. Euro) Legionäre: 20

