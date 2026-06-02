England an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:23

England spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die englische Nationalmannschaft auf Ghana, Kroatien und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der englischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt England an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Jordan Pickford; 32 Jahre; Everton
  • Dean Henderson; 29 Jahre; Crystal Palace
  • James Trafford; 23 Jahre; Manchester City

Abwehr

  • Ezri Konsa; 28 Jahre; Aston Villa
  • Nico O'Reilly; 21 Jahre; Manchester City
  • John Stones; 32 Jahre; Manchester City
  • Marc Guéhi; 25 Jahre; Manchester City
  • Tino Livramento; 23 Jahre; Newcastle United
  • Dan Burn; 34 Jahre; Newcastle United
  • Reece James; 26 Jahre; Chelsea
  • Djed Spence; 25 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Jarell Quansah; 23 Jahre; Bayer Leverkusen

Mittelfeld

  • Declan Rice; 27 Jahre; Arsenal
  • Elliot Anderson; 23 Jahre; Nottingham Forest
  • Jude Bellingham; 22 Jahre; Real Madrid
  • Jordan Henderson; 35 Jahre; Brentford
  • Kobbie Mainoo; 21 Jahre; Manchester United
  • Morgan Rogers; 23 Jahre; Aston Villa
  • Eberechi Eze; 27 Jahre; Arsenal

Sturm

  • Bukayo Saka; 24 Jahre; Arsenal
  • Harry Kane (C); 32 Jahre; Bayern Munich
  • Marcus Rashford; 28 Jahre; Barcelona
  • Anthony Gordon; 25 Jahre; Newcastle United
  • Ollie Watkins; 30 Jahre; Aston Villa
  • Noni Madueke; 24 Jahre; Arsenal
  • Ivan Toney; 30 Jahre; Al-Ahli

Spielplan

Dann spielt die englische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

England muss an der WM 2026 gegen Ghana, Kroatien und Panama ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
