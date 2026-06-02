England an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
England spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die englische Nationalmannschaft auf Ghana, Kroatien und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der englischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt England an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Jordan Pickford; 32 Jahre; Everton
- Dean Henderson; 29 Jahre; Crystal Palace
- James Trafford; 23 Jahre; Manchester City
Abwehr
- Ezri Konsa; 28 Jahre; Aston Villa
- Nico O'Reilly; 21 Jahre; Manchester City
- John Stones; 32 Jahre; Manchester City
- Marc Guéhi; 25 Jahre; Manchester City
- Tino Livramento; 23 Jahre; Newcastle United
- Dan Burn; 34 Jahre; Newcastle United
- Reece James; 26 Jahre; Chelsea
- Djed Spence; 25 Jahre; Tottenham Hotspur
- Jarell Quansah; 23 Jahre; Bayer Leverkusen
Mittelfeld
- Declan Rice; 27 Jahre; Arsenal
- Elliot Anderson; 23 Jahre; Nottingham Forest
- Jude Bellingham; 22 Jahre; Real Madrid
- Jordan Henderson; 35 Jahre; Brentford
- Kobbie Mainoo; 21 Jahre; Manchester United
- Morgan Rogers; 23 Jahre; Aston Villa
- Eberechi Eze; 27 Jahre; Arsenal
Sturm
- Bukayo Saka; 24 Jahre; Arsenal
- Harry Kane (C); 32 Jahre; Bayern Munich
- Marcus Rashford; 28 Jahre; Barcelona
- Anthony Gordon; 25 Jahre; Newcastle United
- Ollie Watkins; 30 Jahre; Aston Villa
- Noni Madueke; 24 Jahre; Arsenal
- Ivan Toney; 30 Jahre; Al-Ahli
Spielplan
Dann spielt die englische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
England muss an der WM 2026 gegen Ghana, Kroatien und Panama ran. Hier die Tabelle:
(leo)