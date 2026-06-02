Kanada an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Kanada spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die kanadische Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kanadischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Kanada an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Dayne St. Clair; 29 Jahre; Inter Miami CF
- Maxime Crépeau; 32 Jahre; Orlando City SC
- Owen Goodman; 22 Jahre; Barnsley
Abwehr
- Alistair Johnston; 27 Jahre; Celtic
- Alfie Jones; 28 Jahre; Middlesbrough
- Luc de Fougerolles; 20 Jahre; Dender
- Joel Waterman; 30 Jahre; Chicago Fire FC
- Derek Cornelius; 28 Jahre; Rangers
- Moïse Bombito; 26 Jahre; Nice
- Alphonso Davies (C); 25 Jahre; Bayern Munich
- Richie Laryea; 31 Jahre; Toronto FC
- Niko Sigur; 22 Jahre; Hajduk Split
Mittelfeld
- Mathieu Choinière; 27 Jahre; Los Angeles FC
- Stephen Eustáquio; 29 Jahre; Los Angeles FC
- Ismaël Koné; 23 Jahre; Sassuolo
- Liam Millar; 26 Jahre; Hull City
- Jacob Shaffelburg; 26 Jahre; Los Angeles FC
- Jonathan Osorio; 33 Jahre; Toronto FC
- Nathan Saliba; 22 Jahre; Anderlecht
Sturm
- Cyle Larin; 31 Jahre; Southampton
- Jonathan David; 26 Jahre; Juventus
- Tani Oluwaseyi; 26 Jahre; Villarreal
- Tajon Buchanan; 27 Jahre; Villarreal
- Ali Ahmed; 25 Jahre; Norwich City
- Promise David; 24 Jahre; Union Saint-Gilloise
Spielplan
Dann spielt die kanadische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Kanada muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:
