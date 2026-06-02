Kanada an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Canada players pose for the team picture before an international friendly soccer match between Romania and Canada at the National Arena stadium in Bucharest, Romania, Friday, Sept. 5, 2025. (AP ...
Das kanadische Nationalteam bei einem Freundschaftsspiel 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:16

Kanada spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die kanadische Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kanadischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Kanada an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Dayne St. Clair; 29 Jahre; Inter Miami CF
  • Maxime Crépeau; 32 Jahre; Orlando City SC
  • Owen Goodman; 22 Jahre; Barnsley

Abwehr

  • Alistair Johnston; 27 Jahre; Celtic
  • Alfie Jones; 28 Jahre; Middlesbrough
  • Luc de Fougerolles; 20 Jahre; Dender
  • Joel Waterman; 30 Jahre; Chicago Fire FC
  • Derek Cornelius; 28 Jahre; Rangers
  • Moïse Bombito; 26 Jahre; Nice
  • Alphonso Davies (C); 25 Jahre; Bayern Munich
  • Richie Laryea; 31 Jahre; Toronto FC
  • Niko Sigur; 22 Jahre; Hajduk Split

Mittelfeld

  • Mathieu Choinière; 27 Jahre; Los Angeles FC
  • Stephen Eustáquio; 29 Jahre; Los Angeles FC
  • Ismaël Koné; 23 Jahre; Sassuolo
  • Liam Millar; 26 Jahre; Hull City
  • Jacob Shaffelburg; 26 Jahre; Los Angeles FC
  • Jonathan Osorio; 33 Jahre; Toronto FC
  • Nathan Saliba; 22 Jahre; Anderlecht

Sturm

  • Cyle Larin; 31 Jahre; Southampton
  • Jonathan David; 26 Jahre; Juventus
  • Tani Oluwaseyi; 26 Jahre; Villarreal
  • Tajon Buchanan; 27 Jahre; Villarreal
  • Ali Ahmed; 25 Jahre; Norwich City
  • Promise David; 24 Jahre; Union Saint-Gilloise

Spielplan

Dann spielt die kanadische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kanada muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
