Katar an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Katar spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die katarische Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Kanada und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der katarischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Katar an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Mahmud Abunada; 26 Jahre; Al-Rayyan
- Salah Zakaria; 27 Jahre; Al-Duhail
- Meshaal Barsham; 28 Jahre; Al-Sadd
Abwehr
- Pedro Miguel; 35 Jahre; Al-Sadd
- Lucas Mendes; 35 Jahre; Al-Wakrah
- Issa Laye; 28 Jahre; Al-Arabi
- Jassem Gaber; 24 Jahre; Al-Rayyan
- Ayoub Al-Oui; 21 Jahre; Al-Gharafa
- Homam Ahmed; 26 Jahre; Cultural Leonesa
- Boualem Khoukhi; 35 Jahre; Al-Sadd
- Sultan Al-Brake; 30 Jahre; Al-Duhail
- Al-Hashmi Al-Hussain; 22 Jahre; Al-Arabi
Mittelfeld
- Abdulaziz Hatem; 36 Jahre; Al-Rayyan
- Karim Boudiaf; 35 Jahre; Al-Duhail
- Ahmed Al-Ganehi; 25 Jahre; Al-Gharafa
- Ahmed Fathy; 33 Jahre; Al-Arabi
- Assim Madibo; 29 Jahre; Al-Wakrah
Sturm
- Ahmed Alaaeldin; 33 Jahre; Al-Rayyan
- Edmilson Junior; 31 Jahre; Al-Duhail
- Mohammed Muntari; 32 Jahre; Al-Gharafa
- Hassan Al-Haydos (C); 35 Jahre; Al-Sadd
- Akram Afif; 29 Jahre; Al-Sadd
- Yusuf Abdurisag; 26 Jahre; Al-Wakrah
- Almoez Ali; 29 Jahre; Al-Duhail
- Tahsin Jamshid; 19 Jahre; Al-Duhail
- Mohamed Manai; 23 Jahre; Al-Shamal
Spielplan
Dann spielt die katarische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Katar muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Kanada und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:
