Katar an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - The Qatar team poses with the trophy at the end of the Asian Cup final soccer match between Qatar and Jordan at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Feb. 10, 2024. (AP Photo/Thanassis Stavrakis ...
Die katarische Nationalmannschaft feiert den Sieg am Asian Cup im Februar 2024.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:16

Katar spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die katarische Nationalmannschaft auf Bosnien und Herzegowina, Kanada und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der katarischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Katar an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Mahmud Abunada; 26 Jahre; Al-Rayyan
  • Salah Zakaria; 27 Jahre; Al-Duhail
  • Meshaal Barsham; 28 Jahre; Al-Sadd

Abwehr

  • Pedro Miguel; 35 Jahre; Al-Sadd
  • Lucas Mendes; 35 Jahre; Al-Wakrah
  • Issa Laye; 28 Jahre; Al-Arabi
  • Jassem Gaber; 24 Jahre; Al-Rayyan
  • Ayoub Al-Oui; 21 Jahre; Al-Gharafa
  • Homam Ahmed; 26 Jahre; Cultural Leonesa
  • Boualem Khoukhi; 35 Jahre; Al-Sadd
  • Sultan Al-Brake; 30 Jahre; Al-Duhail
  • Al-Hashmi Al-Hussain; 22 Jahre; Al-Arabi

Mittelfeld

  • Abdulaziz Hatem; 36 Jahre; Al-Rayyan
  • Karim Boudiaf; 35 Jahre; Al-Duhail
  • Ahmed Al-Ganehi; 25 Jahre; Al-Gharafa
  • Ahmed Fathy; 33 Jahre; Al-Arabi
  • Assim Madibo; 29 Jahre; Al-Wakrah

Sturm

  • Ahmed Alaaeldin; 33 Jahre; Al-Rayyan
  • Edmilson Junior; 31 Jahre; Al-Duhail
  • Mohammed Muntari; 32 Jahre; Al-Gharafa
  • Hassan Al-Haydos (C); 35 Jahre; Al-Sadd
  • Akram Afif; 29 Jahre; Al-Sadd
  • Yusuf Abdurisag; 26 Jahre; Al-Wakrah
  • Almoez Ali; 29 Jahre; Al-Duhail
  • Tahsin Jamshid; 19 Jahre; Al-Duhail
  • Mohamed Manai; 23 Jahre; Al-Shamal

Spielplan

Dann spielt die katarische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Katar muss an der WM 2026 gegen Bosnien und Herzegowina, Kanada und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
