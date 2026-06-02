Marokko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

epa12454273 Moroccos national team poses for a photo before the 2026 FIFA World Cup CAF Qualifiers soccer match between Morocco and the Democratic Republic of the Congo in Rabat, Morocco, 14 October 2 ...
Die marokkanische Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation 2025.

02.06.2026, 16:1702.06.2026, 16:17

Marokko spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die marokkanische Nationalmannschaft auf Brasilien, Haiti und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der marokkanischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Marokko an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Yassine Bounou; 35 Jahre; Al-Hilal
  • Munir Mohamedi; 37 Jahre; RS Berkane
  • Ahmed Reda Tagnaouti; 30 Jahre; AS FAR

Abwehr

  • Achraf Hakimi (C); 27 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Noussair Mazraoui; 28 Jahre; Manchester United
  • Nayef Aguerd; 30 Jahre; Marseille
  • Zakaria El Ouahdi; 24 Jahre; Genk
  • Issa Diop; 29 Jahre; Fulham
  • Chadi Riad; 22 Jahre; Crystal Palace
  • Youssef Belammari; 27 Jahre; Al Ahly
  • Redouane Halhal; 23 Jahre; Mechelen
  • Anass Salah-Eddine; 24 Jahre; PSV Eindhoven

Mittelfeld

  • Sofyan Amrabat; 29 Jahre; Real Betis
  • Ayyoub Bouaddi; 18 Jahre; Lille
  • Chemsdine Talbi; 21 Jahre; Sunderland
  • Azzedine Ounahi; 26 Jahre; Girona
  • Ismael Saibari; 25 Jahre; PSV Eindhoven
  • Samir El Mourabet; 20 Jahre; Strasbourg
  • Gessime Yassine; 20 Jahre; Strasbourg
  • Bilal El Khannouss; 22 Jahre; VfB Stuttgart
  • Neil El Aynaoui; 24 Jahre; Roma

Sturm

  • Soufiane Rahimi; 30 Jahre; Al-Ain
  • Brahim Díaz; 26 Jahre; Real Madrid
  • Abde Ezzalzouli; 24 Jahre; Real Betis
  • Ayoub El Kaabi; 32 Jahre; Olympiacos
  • Ayoube Amaimouni; 21 Jahre; Eintracht Frankfurt

Spielplan

Dann spielt die marokkanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Marokko muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Haiti und Schottland ran. Hier die Tabelle:

