Marokko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Marokko spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die marokkanische Nationalmannschaft auf Brasilien, Haiti und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der marokkanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Marokko an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Yassine Bounou; 35 Jahre; Al-Hilal
- Munir Mohamedi; 37 Jahre; RS Berkane
- Ahmed Reda Tagnaouti; 30 Jahre; AS FAR
Abwehr
- Achraf Hakimi (C); 27 Jahre; Paris Saint-Germain
- Noussair Mazraoui; 28 Jahre; Manchester United
- Nayef Aguerd; 30 Jahre; Marseille
- Zakaria El Ouahdi; 24 Jahre; Genk
- Issa Diop; 29 Jahre; Fulham
- Chadi Riad; 22 Jahre; Crystal Palace
- Youssef Belammari; 27 Jahre; Al Ahly
- Redouane Halhal; 23 Jahre; Mechelen
- Anass Salah-Eddine; 24 Jahre; PSV Eindhoven
Mittelfeld
- Sofyan Amrabat; 29 Jahre; Real Betis
- Ayyoub Bouaddi; 18 Jahre; Lille
- Chemsdine Talbi; 21 Jahre; Sunderland
- Azzedine Ounahi; 26 Jahre; Girona
- Ismael Saibari; 25 Jahre; PSV Eindhoven
- Samir El Mourabet; 20 Jahre; Strasbourg
- Gessime Yassine; 20 Jahre; Strasbourg
- Bilal El Khannouss; 22 Jahre; VfB Stuttgart
- Neil El Aynaoui; 24 Jahre; Roma
Sturm
- Soufiane Rahimi; 30 Jahre; Al-Ain
- Brahim Díaz; 26 Jahre; Real Madrid
- Abde Ezzalzouli; 24 Jahre; Real Betis
- Ayoub El Kaabi; 32 Jahre; Olympiacos
- Ayoube Amaimouni; 21 Jahre; Eintracht Frankfurt
Spielplan
Dann spielt die marokkanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Marokko muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Haiti und Schottland ran. Hier die Tabelle:
