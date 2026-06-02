Mexiko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Mexico's team pose for a group photo prior to the international friendly soccer match between Mexico and Portugal in Mexico City, Saturday, March 28, 2026.
Die mexikanische Nationalmannschaft 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1502.06.2026, 16:15

Mexiko spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die mexikanische Nationalmannschaft auf Südkorea, Südafrika und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der mexikanischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Mexiko an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Raúl Rangel; 26 Jahre; Guadalajara
  • Carlos Acevedo; 30 Jahre; Santos Laguna
  • Guillermo Ochoa; 40 Jahre; AEL Limassol

Abwehr

  • Jorge Sánchez; 28 Jahre; PAOK
  • César Montes; 29 Jahre; Lokomotiv Moscow
  • Edson Álvarez (C); 28 Jahre; Fenerbahçe
  • Johan Vásquez; 27 Jahre; Genoa
  • Israel Reyes; 26 Jahre; América
  • Mateo Chávez; 22 Jahre; AZ
  • Jesús Gallardo; 31 Jahre; Toluca

Mittelfeld

  • Érik Lira; 26 Jahre; Cruz Azul
  • Luis Romo; 31 Jahre; Guadalajara
  • Álvaro Fidalgo; 29 Jahre; Real Betis
  • Orbelín Pineda; 30 Jahre; AEK Athens
  • Obed Vargas; 20 Jahre; Atlético Madrid
  • Gilberto Mora; 17 Jahre; Tijuana
  • Luis Chávez; 30 Jahre; Dynamo Moscow
  • Brian Gutiérrez; 22 Jahre; Guadalajara

Sturm

  • Raúl Jiménez; 35 Jahre; Fulham
  • Alexis Vega; 28 Jahre; Toluca
  • Santiago Giménez; 25 Jahre; Milan
  • Armando González; 23 Jahre; Guadalajara
  • Julián Quiñones; 29 Jahre; Al-Qadsiah
  • César Huerta; 25 Jahre; Anderlecht
  • Guillermo Martínez; 31 Jahre; UNAM
  • Roberto Alvarado; 27 Jahre; Guadalajara

Spielplan

Dann spielt die mexikanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Mexiko muss an der WM 2026 gegen Südkorea, Südafrika und Tschechien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
