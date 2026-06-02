Mexiko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Mexiko spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die mexikanische Nationalmannschaft auf Südkorea, Südafrika und Tschechien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der mexikanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Mexiko an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Raúl Rangel; 26 Jahre; Guadalajara
- Carlos Acevedo; 30 Jahre; Santos Laguna
- Guillermo Ochoa; 40 Jahre; AEL Limassol
Abwehr
- Jorge Sánchez; 28 Jahre; PAOK
- César Montes; 29 Jahre; Lokomotiv Moscow
- Edson Álvarez (C); 28 Jahre; Fenerbahçe
- Johan Vásquez; 27 Jahre; Genoa
- Israel Reyes; 26 Jahre; América
- Mateo Chávez; 22 Jahre; AZ
- Jesús Gallardo; 31 Jahre; Toluca
Mittelfeld
- Érik Lira; 26 Jahre; Cruz Azul
- Luis Romo; 31 Jahre; Guadalajara
- Álvaro Fidalgo; 29 Jahre; Real Betis
- Orbelín Pineda; 30 Jahre; AEK Athens
- Obed Vargas; 20 Jahre; Atlético Madrid
- Gilberto Mora; 17 Jahre; Tijuana
- Luis Chávez; 30 Jahre; Dynamo Moscow
- Brian Gutiérrez; 22 Jahre; Guadalajara
Sturm
- Raúl Jiménez; 35 Jahre; Fulham
- Alexis Vega; 28 Jahre; Toluca
- Santiago Giménez; 25 Jahre; Milan
- Armando González; 23 Jahre; Guadalajara
- Julián Quiñones; 29 Jahre; Al-Qadsiah
- César Huerta; 25 Jahre; Anderlecht
- Guillermo Martínez; 31 Jahre; UNAM
- Roberto Alvarado; 27 Jahre; Guadalajara
Spielplan
Dann spielt die mexikanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Mexiko muss an der WM 2026 gegen Südkorea, Südafrika und Tschechien ran. Hier die Tabelle:
(leo)