Neuseeland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Neuseeland spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die neuseeländische Nationalmannschaft auf Ägypten, Belgien und Iran trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der neuseeländischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Neuseeland an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Max Crocombe; 32 Jahre; Millwall
- Alex Paulsen; 23 Jahre; Lechia Gdańsk
- Michael Woud; 27 Jahre; Auckland FC
Abwehr
- Tim Payne; 32 Jahre; Wellington Phoenix
- Francis de Vries; 31 Jahre; Auckland FC
- Tyler Bindon; 21 Jahre; Sheffield United
- Michael Boxall; 37 Jahre; Minnesota United FC
- Liberato Cacace; 25 Jahre; Wrexham
- Nando Pijnaker; 27 Jahre; Auckland FC
- Finn Surman; 22 Jahre; Portland Timbers
- Callan Elliot; 26 Jahre; Auckland FC
- Tommy Smith; 36 Jahre; Braintree Town
Mittelfeld
- Joe Bell; 27 Jahre; Viking
- Matthew Garbett; 24 Jahre; Peterborough United
- Marko Stamenić; 24 Jahre; Swansea City
- Sarpreet Singh; 27 Jahre; Wellington Phoenix
- Elijah Just; 26 Jahre; Motherwell
- Alex Rufer; 29 Jahre; Wellington Phoenix
- Ben Old; 23 Jahre; Saint-Étienne
- Callum McCowatt; 27 Jahre; Silkeborg
- Ryan Thomas; 31 Jahre; PEC Zwolle
- Lachlan Bayliss; 23 Jahre; Newcastle Jets
Sturm
- Chris Wood (C); 34 Jahre; Nottingham Forest
- Kosta Barbarouses; 36 Jahre; Western Sydney Wanderers
- Ben Waine; 25 Jahre; Port Vale
- Jesse Randall; 23 Jahre; Auckland FC
Spielplan
Dann spielt die neuseeländische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Neuseeland muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Belgien und Iran ran. Hier die Tabelle:
