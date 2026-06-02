Neuseeland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Neuseeland spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die neuseeländische Nationalmannschaft auf Ägypten, Belgien und Iran trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der neuseeländischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Neuseeland an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Max Crocombe; 32 Jahre; Millwall
  • Alex Paulsen; 23 Jahre; Lechia Gdańsk
  • Michael Woud; 27 Jahre; Auckland FC

Abwehr

  • Tim Payne; 32 Jahre; Wellington Phoenix
  • Francis de Vries; 31 Jahre; Auckland FC
  • Tyler Bindon; 21 Jahre; Sheffield United
  • Michael Boxall; 37 Jahre; Minnesota United FC
  • Liberato Cacace; 25 Jahre; Wrexham
  • Nando Pijnaker; 27 Jahre; Auckland FC
  • Finn Surman; 22 Jahre; Portland Timbers
  • Callan Elliot; 26 Jahre; Auckland FC
  • Tommy Smith; 36 Jahre; Braintree Town

Mittelfeld

  • Joe Bell; 27 Jahre; Viking
  • Matthew Garbett; 24 Jahre; Peterborough United
  • Marko Stamenić; 24 Jahre; Swansea City
  • Sarpreet Singh; 27 Jahre; Wellington Phoenix
  • Elijah Just; 26 Jahre; Motherwell
  • Alex Rufer; 29 Jahre; Wellington Phoenix
  • Ben Old; 23 Jahre; Saint-Étienne
  • Callum McCowatt; 27 Jahre; Silkeborg
  • Ryan Thomas; 31 Jahre; PEC Zwolle
  • Lachlan Bayliss; 23 Jahre; Newcastle Jets

Sturm

  • Chris Wood (C); 34 Jahre; Nottingham Forest
  • Kosta Barbarouses; 36 Jahre; Western Sydney Wanderers
  • Ben Waine; 25 Jahre; Port Vale
  • Jesse Randall; 23 Jahre; Auckland FC

Spielplan

Dann spielt die neuseeländische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Neuseeland muss an der WM 2026 gegen Ägypten, Belgien und Iran ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
