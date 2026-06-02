Portugal an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Portugal spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die portugiesische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Kolumbien und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der portugiesischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Portugal an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Diogo Costa; 26 Jahre; Porto
- José Sá; 33 Jahre; Wolverhampton Wanderers
- Rui Silva; 32 Jahre; Sporting CP
Abwehr
- Nélson Semedo; 32 Jahre; Fenerbahçe
- Rúben Dias; 29 Jahre; Manchester City
- Tomás Araújo; 24 Jahre; Benfica
- Diogo Dalot; 27 Jahre; Manchester United
- Renato Veiga; 22 Jahre; Villarreal
- Gonçalo Inácio; 24 Jahre; Sporting CP
- João Cancelo; 32 Jahre; Barcelona
- Samú Costa; 25 Jahre; Mallorca
- Nuno Mendes; 23 Jahre; Paris Saint-Germain
Mittelfeld
- Matheus Nunes; 27 Jahre; Manchester City
- Bruno Fernandes; 31 Jahre; Manchester United
- Bernardo Silva; 31 Jahre; Manchester City
- João Neves; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
- Rúben Neves; 29 Jahre; Al-Hilal
- Vitinha; 26 Jahre; Paris Saint-Germain
Sturm
- Cristiano Ronaldo (C); 41 Jahre; Al-Nassr
- Gonçalo Ramos; 24 Jahre; Paris Saint-Germain
- João Félix; 26 Jahre; Al-Nassr
- Francisco Trincão; 26 Jahre; Sporting CP
- Rafael Leão; 27 Jahre; Milan
- Pedro Neto; 26 Jahre; Chelsea
- Gonçalo Guedes; 29 Jahre; Real Sociedad
- Francisco Conceição; 23 Jahre; Juventus
Spielplan
Dann spielt die portugiesische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Portugal muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Kolumbien und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:
