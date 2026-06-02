Portugal an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Portugal players pose for a team photo before a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Hungary in Lisbon, Tuesday, Oct. 14, 2025.
Die portugiesische Nationalelf vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Portugal spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die portugiesische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Kolumbien und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der portugiesischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Portugal an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Diogo Costa; 26 Jahre; Porto
  • José Sá; 33 Jahre; Wolverhampton Wanderers
  • Rui Silva; 32 Jahre; Sporting CP

Abwehr

  • Nélson Semedo; 32 Jahre; Fenerbahçe
  • Rúben Dias; 29 Jahre; Manchester City
  • Tomás Araújo; 24 Jahre; Benfica
  • Diogo Dalot; 27 Jahre; Manchester United
  • Renato Veiga; 22 Jahre; Villarreal
  • Gonçalo Inácio; 24 Jahre; Sporting CP
  • João Cancelo; 32 Jahre; Barcelona
  • Samú Costa; 25 Jahre; Mallorca
  • Nuno Mendes; 23 Jahre; Paris Saint-Germain

Mittelfeld

  • Matheus Nunes; 27 Jahre; Manchester City
  • Bruno Fernandes; 31 Jahre; Manchester United
  • Bernardo Silva; 31 Jahre; Manchester City
  • João Neves; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Rúben Neves; 29 Jahre; Al-Hilal
  • Vitinha; 26 Jahre; Paris Saint-Germain

Sturm

  • Cristiano Ronaldo (C); 41 Jahre; Al-Nassr
  • Gonçalo Ramos; 24 Jahre; Paris Saint-Germain
  • João Félix; 26 Jahre; Al-Nassr
  • Francisco Trincão; 26 Jahre; Sporting CP
  • Rafael Leão; 27 Jahre; Milan
  • Pedro Neto; 26 Jahre; Chelsea
  • Gonçalo Guedes; 29 Jahre; Real Sociedad
  • Francisco Conceição; 23 Jahre; Juventus

Spielplan

Dann spielt die portugiesische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Portugal muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Kolumbien und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Themen
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
