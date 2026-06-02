Saudi-Arabien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Saudi Arabia team players pose prior to the start of the World Cup 2026 Asian qualifier fourth-round Group B soccer match between Saudi Arabia and Indonesia at Alinma Bank Stadium in King Abdullah Sports City.
Das Team aus Saudi-Arabien vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Saudi-Arabien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die saudi-arabische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Spanien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der saudi-arabischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Saudi-Arabien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Nawaf Al-Aqidi; 26 Jahre; Al-Nassr
  • Mohammed Al-Owais; 34 Jahre; Al-Ula
  • Ahmed Al-Kassar; 35 Jahre; Al-Qadsiah

Abwehr

  • Ali Majrashi; 26 Jahre; Al-Ahli
  • Ali Lajami; 30 Jahre; Al-Hilal
  • Abdulelah Al-Amri; 29 Jahre; Al-Nassr
  • Hassan Al-Tambakti; 27 Jahre; Al-Hilal
  • Saud Abdulhamid; 26 Jahre; Lens
  • Nawaf Boushal; 26 Jahre; Al-Nassr
  • Hassan Kadesh; 33 Jahre; Al-Ittihad
  • Moteb Al-Harbi; 26 Jahre; Al-Hilal
  • Jehad Thakri; 24 Jahre; Al-Qadsiah
  • Mohammed Abu Al-Shamat; 23 Jahre; Al-Qadsiah

Mittelfeld

  • Nasser Al-Dawsari; 27 Jahre; Al-Hilal
  • Musab Al-Juwayr; 22 Jahre; Al-Qadsiah
  • Abdullah Al-Khaibari; 29 Jahre; Al-Nassr
  • Ziyad Al-Johani; 24 Jahre; Al-Ahli
  • Alaa Al-Hejji; 30 Jahre; Neom
  • Mohamed Kanno; 31 Jahre; Al-Hilal

Sturm

  • Ayman Yahya; 25 Jahre; Al-Nassr
  • Firas Al-Buraikan; 26 Jahre; Al-Ahli
  • Salem Al-Dawsari (C); 34 Jahre; Al-Hilal
  • Saleh Al-Shehri; 32 Jahre; Al-Ittihad
  • Khalid Al-Ghannam; 25 Jahre; Al-Ettifaq
  • Abdullah Al-Hamdan; 26 Jahre; Al-Nassr
  • Sultan Mandash; 31 Jahre; Al-Hilal

Spielplan

Dann spielt die saudi-arabische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Saudi-Arabien muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Spanien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
