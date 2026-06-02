Saudi-Arabien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Saudi-Arabien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die saudi-arabische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Spanien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der saudi-arabischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Saudi-Arabien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Nawaf Al-Aqidi; 26 Jahre; Al-Nassr
- Mohammed Al-Owais; 34 Jahre; Al-Ula
- Ahmed Al-Kassar; 35 Jahre; Al-Qadsiah
Abwehr
- Ali Majrashi; 26 Jahre; Al-Ahli
- Ali Lajami; 30 Jahre; Al-Hilal
- Abdulelah Al-Amri; 29 Jahre; Al-Nassr
- Hassan Al-Tambakti; 27 Jahre; Al-Hilal
- Saud Abdulhamid; 26 Jahre; Lens
- Nawaf Boushal; 26 Jahre; Al-Nassr
- Hassan Kadesh; 33 Jahre; Al-Ittihad
- Moteb Al-Harbi; 26 Jahre; Al-Hilal
- Jehad Thakri; 24 Jahre; Al-Qadsiah
- Mohammed Abu Al-Shamat; 23 Jahre; Al-Qadsiah
Mittelfeld
- Nasser Al-Dawsari; 27 Jahre; Al-Hilal
- Musab Al-Juwayr; 22 Jahre; Al-Qadsiah
- Abdullah Al-Khaibari; 29 Jahre; Al-Nassr
- Ziyad Al-Johani; 24 Jahre; Al-Ahli
- Alaa Al-Hejji; 30 Jahre; Neom
- Mohamed Kanno; 31 Jahre; Al-Hilal
Sturm
- Ayman Yahya; 25 Jahre; Al-Nassr
- Firas Al-Buraikan; 26 Jahre; Al-Ahli
- Salem Al-Dawsari (C); 34 Jahre; Al-Hilal
- Saleh Al-Shehri; 32 Jahre; Al-Ittihad
- Khalid Al-Ghannam; 25 Jahre; Al-Ettifaq
- Abdullah Al-Hamdan; 26 Jahre; Al-Nassr
- Sultan Mandash; 31 Jahre; Al-Hilal
Spielplan
Dann spielt die saudi-arabische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Saudi-Arabien muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Spanien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:
