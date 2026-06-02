Schweden an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

The Swedish players stand for the tradition team photo ahead of the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Sweden, at the Stade de Geneve stadium, in Geneva, Switz ...
Das schwedische Nationalteam bei einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1902.06.2026, 16:19

Schweden spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die schwedische Nationalmannschaft auf Japan, die Niederlande und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der schwedischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Schweden an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Jacob Widell Zetterström; 27 Jahre; Derby County
  • Viktor Johansson; 27 Jahre; Stoke City
  • Kristoffer Nordfeldt; 36 Jahre; AIK

Abwehr

  • Gustaf Lagerbielke; 26 Jahre; Braga
  • Victor Lindelöf (C); 31 Jahre; Aston Villa
  • Isak Hien; 27 Jahre; Atalanta
  • Gabriel Gudmundsson; 27 Jahre; Leeds United
  • Herman Johansson; 28 Jahre; FC Dallas
  • Daniel Svensson; 24 Jahre; Borussia Dortmund
  • Hjalmar Ekdal; 27 Jahre; Burnley
  • Carl Starfelt; 31 Jahre; Celta Vigo
  • Eric Smith; 29 Jahre; FC St. Pauli
  • Alexander Bernhardsson; 27 Jahre; Holstein Kiel
  • Elliot Stroud; 23 Jahre; Mjällby AIF

Mittelfeld

  • Lucas Bergvall; 20 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Benjamin Nygren; 24 Jahre; Celtic
  • Ken Sema; 32 Jahre; Pafos
  • Jesper Karlström; 30 Jahre; Udinese
  • Yasin Ayari; 22 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Mattias Svanberg; 27 Jahre; VfL Wolfsburg
  • Besfort Zeneli; 23 Jahre; Union Saint-Gilloise

Sturm

  • Alexander Isak; 26 Jahre; Liverpool
  • Anthony Elanga; 24 Jahre; Newcastle United
  • Viktor Gyökeres; 28 Jahre; Arsenal
  • Gustaf Nilsson; 29 Jahre; Club Brugge
  • Taha Ali; 27 Jahre; Malmö FF

Spielplan

Dann spielt die schwedische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Schweden muss an der WM 2026 gegen Japan, die Niederlande und Tunesien ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
