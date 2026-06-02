Schweden an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Schweden spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die schwedische Nationalmannschaft auf Japan, die Niederlande und Tunesien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der schwedischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Schweden an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Jacob Widell Zetterström; 27 Jahre; Derby County
- Viktor Johansson; 27 Jahre; Stoke City
- Kristoffer Nordfeldt; 36 Jahre; AIK
Abwehr
- Gustaf Lagerbielke; 26 Jahre; Braga
- Victor Lindelöf (C); 31 Jahre; Aston Villa
- Isak Hien; 27 Jahre; Atalanta
- Gabriel Gudmundsson; 27 Jahre; Leeds United
- Herman Johansson; 28 Jahre; FC Dallas
- Daniel Svensson; 24 Jahre; Borussia Dortmund
- Hjalmar Ekdal; 27 Jahre; Burnley
- Carl Starfelt; 31 Jahre; Celta Vigo
- Eric Smith; 29 Jahre; FC St. Pauli
- Alexander Bernhardsson; 27 Jahre; Holstein Kiel
- Elliot Stroud; 23 Jahre; Mjällby AIF
Mittelfeld
- Lucas Bergvall; 20 Jahre; Tottenham Hotspur
- Benjamin Nygren; 24 Jahre; Celtic
- Ken Sema; 32 Jahre; Pafos
- Jesper Karlström; 30 Jahre; Udinese
- Yasin Ayari; 22 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Mattias Svanberg; 27 Jahre; VfL Wolfsburg
- Besfort Zeneli; 23 Jahre; Union Saint-Gilloise
Sturm
- Alexander Isak; 26 Jahre; Liverpool
- Anthony Elanga; 24 Jahre; Newcastle United
- Viktor Gyökeres; 28 Jahre; Arsenal
- Gustaf Nilsson; 29 Jahre; Club Brugge
- Taha Ali; 27 Jahre; Malmö FF
Spielplan
Dann spielt die schwedische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Schweden muss an der WM 2026 gegen Japan, die Niederlande und Tunesien ran. Hier die Tabelle:
