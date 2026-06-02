Tschechien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Tschechien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die tschechische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südkorea und Südafrika trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der tschechischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Tschechien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Matěj Kovář; 26 Jahre; PSV Eindhoven
- Jindřich Staněk; 30 Jahre; Slavia Prague
- Lukáš Horníček; 23 Jahre; Braga
Abwehr
- David Zima; 25 Jahre; Slavia Prague
- Tomáš Holeš; 33 Jahre; Slavia Prague
- Robin Hranáč; 26 Jahre; TSG Hoffenheim
- Vladimír Coufal; 33 Jahre; TSG Hoffenheim
- Štěpán Chaloupek; 23 Jahre; Slavia Prague
- Ladislav Krejčí (C); 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers
- David Jurásek; 25 Jahre; Slavia Prague
- Jaroslav Zelený; 33 Jahre; Sparta Prague
- David Douděra; 28 Jahre; Slavia Prague
Mittelfeld
- Vladimír Darida; 35 Jahre; Hradec Králové
- Lukáš Červ; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
- Lukáš Provod; 29 Jahre; Slavia Prague
- Michal Sadílek; 27 Jahre; Slavia Prague
- Tomáš Souček; 31 Jahre; West Ham United
- Alexandr Sojka; 23 Jahre; Viktoria Plzeň
- Hugo Sochůrek; 18 Jahre; Sparta Prague
Sturm
- Adam Hložek; 23 Jahre; TSG Hoffenheim
- Patrik Schick; 30 Jahre; Bayer Leverkusen
- Jan Kuchta; 29 Jahre; Sparta Prague
- Mojmír Chytil; 27 Jahre; Slavia Prague
- Pavel Šulc; 25 Jahre; Lyon
- Tomáš Chorý; 31 Jahre; Slavia Prague
- Denis Višinský; 23 Jahre; Viktoria Plzeň
Spielplan
Dann spielt die tschechische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Tschechien muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südkorea und Südafrika ran. Hier die Tabelle:
