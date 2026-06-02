Fussball
Tschechien

Tschechien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die tschechische Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:16

Tschechien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe A, wo die tschechische Nationalmannschaft auf Mexiko, Südkorea und Südafrika trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der tschechischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Tschechien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Matěj Kovář; 26 Jahre; PSV Eindhoven
  • Jindřich Staněk; 30 Jahre; Slavia Prague
  • Lukáš Horníček; 23 Jahre; Braga

Abwehr

  • David Zima; 25 Jahre; Slavia Prague
  • Tomáš Holeš; 33 Jahre; Slavia Prague
  • Robin Hranáč; 26 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Vladimír Coufal; 33 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Štěpán Chaloupek; 23 Jahre; Slavia Prague
  • Ladislav Krejčí (C); 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers
  • David Jurásek; 25 Jahre; Slavia Prague
  • Jaroslav Zelený; 33 Jahre; Sparta Prague
  • David Douděra; 28 Jahre; Slavia Prague

Mittelfeld

  • Vladimír Darida; 35 Jahre; Hradec Králové
  • Lukáš Červ; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
  • Lukáš Provod; 29 Jahre; Slavia Prague
  • Michal Sadílek; 27 Jahre; Slavia Prague
  • Tomáš Souček; 31 Jahre; West Ham United
  • Alexandr Sojka; 23 Jahre; Viktoria Plzeň
  • Hugo Sochůrek; 18 Jahre; Sparta Prague

Sturm

  • Adam Hložek; 23 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Patrik Schick; 30 Jahre; Bayer Leverkusen
  • Jan Kuchta; 29 Jahre; Sparta Prague
  • Mojmír Chytil; 27 Jahre; Slavia Prague
  • Pavel Šulc; 25 Jahre; Lyon
  • Tomáš Chorý; 31 Jahre; Slavia Prague
  • Denis Višinský; 23 Jahre; Viktoria Plzeň

Spielplan

Dann spielt die tschechische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Tschechien muss an der WM 2026 gegen Mexiko, Südkorea und Südafrika ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
