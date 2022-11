WM 2022: Mit diesem Kader fährt Spanien an die WM

Die «Furia Roja» hat unter Trainer Luis Enrique Grosses vor an der WM in Katar, und die Vorzeichen stehen gut. Auf jeden Fall will man es besser machen als in Russland 2018, als für die Spanier bereits im Achtelfinale Schluss war. Mit diesem Kader will der Weltmeister von 2010 die Gruppe mit Deutschland, Japan und Costa Rica angreifen:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Unai Simón, 25, Athletic Bilbao

Robert Sánchez, 25, Brighton & Hove Albion

David Raya, 27, FC Brentford

Abwehr

Jordi Alba, 33, FC Barcelona

César Azpilicueta, 33, FC Chelsea

Dani Carvajal, 30, Real Madrid

Pau Torres, 25, FC Villarreal

José Gayà, 27, FC Valencia

Eric García, 21, FC Barcelona

Aymeric Laporte, 28, Manchester City

Hugo Guillamón, 22, FC Valencia

Mittelfeld

Sergio Busquets, 34, FC Barcelona

Koke, 30, Atlético Madrid

Rodri, 26, Manchester City

Marcos Llorente, 27, Atlético Madrid

Pedri, 19, FC Barcelona

Gavi, 18, FC Barcelona

Carlos Soler, 25, Paris Saint-Germain

Sturm

Álvaro Morata, 30, Atlético Madrid

Ferran Torres, 22, FC Barcelona

Marco Asensio, 26, Real Madrid

Pablo Sarabia, 30, Paris Saint-Germain

Dani Olmo, 24, RB Leipzig

Yeremy Pino, 20, FC Villarreal

Ansu Fati, 20, FC Barcelona

Nico Williams, 20, Athletic Bilbao

Gruppe an der WM 2022

An der WM in Katar trifft Spanien in der Gruppe E auf Deutschland, Japan und Costa Rica.

Mittwoch, 23. November

14 Uhr: Deutschland – Japan

17 Uhr: Spanien – Costa Rica



11 Uhr: Japan – Costa Rica

20 Uhr: Spanien – Deutschland

20 Uhr: Japan – Spanien

20 Uhr: Costa Rica – Deutschland

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die spanische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 7. Platz

7. Platz Gesamtwert: 902 Millionen Euro

902 Millionen Euro Durchschnittsalter: 25,6 Jahre

25,6 Jahre Höchster Marktwert: Pedri (100 Mio. Euro)

Pedri (100 Mio. Euro) Legionäre: 8

Aktuelle Form

Keine Frage: Die Spanier unter Trainer Luis Enrique sind in Form. Seit Oktober 2021 hat die Nationalmannschaft Spaniens nur einmal verloren – Ende September gegen die Schweiz. Bei der Qualifikation zur WM in Katar liessen die Spanier nichts anbrennen: Bei acht Spielen gab es sechs Siege sowie ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Es resultierte ein Torverhältnis von 15 zu 5. Und auch in der Nations League lagen die Spanier nach sechs Spieltagen souverän auf dem ersten Platz.

Mit den vielen jungen Talenten, mit denen Spanien aufwarten kann, sollte es für die Iberer eigentlich weit nach vorne reichen an dieser WM.

