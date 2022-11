WM 2022: Mit diesem Kader fährt Senegal an die WM

Die «Löwen von Terenga» sind zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft dabei – 2022 gleich als amtierende Afrika-Cup-Meister. Unter Trainer Aliou Cissé will man sich in der schwierigen Gruppe A durchsetzen. Doch es gibt ein Problem: Noch ist unklar, ob Senegals Superstar Sadio Mané auch spielen kann. Doch auch ohne Sané lässt sich das Kader von Senegal für die WM zeigen:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Édouard Mendy, 30, Chelsea FC

Alfred Gomis, 29, Rennes

Seny Dieng, 27, Queens Park Rangers

Abwehr

Kalidou Koulibaly, 31, Chelsea FC

Youssouf Sabaly, 29, Real Betis

Abdou Diallo, 26, RB Leipzig

Fodé Ballo-Touré, 25, AC Milan

Pape Abou Cissé, 27, Olympiakos Piräus

Ismail Jakobs, 23, AS Monaco

Formose Mendy, 21, Amiens SC

Mittelfeld

Idrissa Gueye, 33, FC Everton

Cheikhou Kouyaté, 32, Nottingham Forest

Krépin Diatta, 23, AS Monaco

Nampalys Mendy, 30, Leicester City

Pape Gueye, 23, Olympique Marseille

Pape Matar Sarr, 20, Tottenham Hotspur

Moustapha Name, 27, Paphos FC

Mamadou Loum, 25, FC Reading

Pathé Ciss, 28, Rayo Vallecano

Sturm

Sadio Mané, 30, Bayern München

Ismaïla Sarr, 24, FC Watford

Famara Diédhiou, 29, Alanyaspor

Boulaye Dia, 26, US Salernitana

Bamba Dieng, 22, Olympique Marseille

Iliman Ndiaye, 22, Sheffield United

Nicolas Jackson, 21, FC Villarreal

Das senegalesische Nationalteam vor einem Match gegen Liberia im Juli 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

In der Gruppe A trifft Senegal auf den Gastgeber Katar sowie auf die Niederlande und Ecuador.

Montag, 21. November

17 Uhr: Senegal – Niederlande



17 Uhr: Senegal – Niederlande Freitag, 25. November

14 Uhr: Katar – Senegal

17 Uhr: Niederlande – Ecuador

14 Uhr: Katar – Senegal 17 Uhr: Niederlande – Ecuador Dienstag, 29. November

16 Uhr: Niederlande – Katar

16 Uhr: Ecuador – Senegal

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die senegalesische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 18. Platz

18. Platz Gesamtwert: 288 Millionen Euro

288 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,2 Jahre

26,2 Jahre Höchster Marktwert: Sadio Mané (60 Mio. Euro)

Sadio Mané (60 Mio. Euro) Legionäre: 26

Aktuelle Form

Der frühere Topspieler Aliou Cissé führte als Trainer die Nationalmannschaft Senegals Anfang 2022 zum langersehnten Gewinn des Afrika-Cups. Kurz danach folgte die Qualifikation zur WM – es ist erst die dritte Weltmeisterschaft für die «Löwen von Terenga». Dabei setzte man sich gegen Ägypten mit Superstar Mo Salah durch.

Keine Frage also: Der Senegal ist gut in Form und hat durchaus reelle Chancen, die Gruppenphase zu überstehen – mit Katar, den Niederlanden und Ecuador ist es aber eine knifflige Aufgabe. Hinzu kommt, dass Sadio Mané, Teamkapitän und der grosse Star im Senegal, sich kürzlich in einem Bundesligaspiel verletzte. Mané wurde zwar für die WM in Katar aufgeboten, es ist aber nach wie vor unklar, ob er auch spielen wird.

(lak)