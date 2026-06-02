Kroatien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Kroatien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die kroatische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kroatischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Kroatien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Dominik Livaković; 31 Jahre; Dinamo Zagreb
- Ivor Pandur; 26 Jahre; Hull City
- Dominik Kotarski; 26 Jahre; Copenhagen
Abwehr
- Josip Stanišić; 26 Jahre; Bayern Munich
- Marin Pongračić; 28 Jahre; Fiorentina
- Joško Gvardiol; 24 Jahre; Manchester City
- Duje Ćaleta-Car; 29 Jahre; Real Sociedad
- Josip Šutalo; 26 Jahre; Ajax
- Kristijan Jakić; 29 Jahre; FC Augsburg
- Luka Vušković; 19 Jahre; Hamburger SV
- Martin Erlić; 28 Jahre; Midtjylland
Mittelfeld
- Nikola Moro; 28 Jahre; Bologna
- Mateo Kovačić; 32 Jahre; Manchester City
- Luka Modrić (C); 40 Jahre; Milan
- Nikola Vlašić; 28 Jahre; Torino
- Mario Pašalić; 31 Jahre; Atalanta
- Martin Baturina; 23 Jahre; Como
- Petar Sučić; 22 Jahre; Inter Milan
- Toni Fruk; 25 Jahre; Rijeka
- Luka Sučić; 23 Jahre; Real Sociedad
Sturm
- Andrej Kramarić; 34 Jahre; TSG Hoffenheim
- Ante Budimir; 34 Jahre; Osasuna
- Ivan Perišić; 37 Jahre; PSV Eindhoven
- Igor Matanović; 23 Jahre; SC Freiburg
- Marco Pašalić; 25 Jahre; Orlando City SC
- Petar Musa; 28 Jahre; FC Dallas
Spielplan
Dann spielt die kroatische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Kroatien muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Panama ran. Hier die Tabelle:
