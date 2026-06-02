Kroatien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Croatia players pose for a team photo before a World Cup 2026 group L qualifying soccer match between Croatia and Faroe Islands in Rijeka, Croatia, Friday, Nov. 14, 2025.
Das kroatische Nationalteam vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:23

Kroatien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die kroatische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kroatischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Kroatien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Dominik Livaković; 31 Jahre; Dinamo Zagreb
  • Ivor Pandur; 26 Jahre; Hull City
  • Dominik Kotarski; 26 Jahre; Copenhagen

Abwehr

  • Josip Stanišić; 26 Jahre; Bayern Munich
  • Marin Pongračić; 28 Jahre; Fiorentina
  • Joško Gvardiol; 24 Jahre; Manchester City
  • Duje Ćaleta-Car; 29 Jahre; Real Sociedad
  • Josip Šutalo; 26 Jahre; Ajax
  • Kristijan Jakić; 29 Jahre; FC Augsburg
  • Luka Vušković; 19 Jahre; Hamburger SV
  • Martin Erlić; 28 Jahre; Midtjylland

Mittelfeld

  • Nikola Moro; 28 Jahre; Bologna
  • Mateo Kovačić; 32 Jahre; Manchester City
  • Luka Modrić (C); 40 Jahre; Milan
  • Nikola Vlašić; 28 Jahre; Torino
  • Mario Pašalić; 31 Jahre; Atalanta
  • Martin Baturina; 23 Jahre; Como
  • Petar Sučić; 22 Jahre; Inter Milan
  • Toni Fruk; 25 Jahre; Rijeka
  • Luka Sučić; 23 Jahre; Real Sociedad

Sturm

  • Andrej Kramarić; 34 Jahre; TSG Hoffenheim
  • Ante Budimir; 34 Jahre; Osasuna
  • Ivan Perišić; 37 Jahre; PSV Eindhoven
  • Igor Matanović; 23 Jahre; SC Freiburg
  • Marco Pašalić; 25 Jahre; Orlando City SC
  • Petar Musa; 28 Jahre; FC Dallas

Spielplan

Dann spielt die kroatische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kroatien muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Panama ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
