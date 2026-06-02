Das kroatische Nationalteam vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.

Kroatien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Kroatien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die kroatische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Panama trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kroatischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Kroatien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor Dominik Livaković; 31 Jahre; Dinamo Zagreb

Ivor Pandur; 26 Jahre; Hull City

Dominik Kotarski; 26 Jahre; Copenhagen Abwehr Josip Stanišić; 26 Jahre; Bayern Munich

Marin Pongračić; 28 Jahre; Fiorentina

Joško Gvardiol; 24 Jahre; Manchester City

Duje Ćaleta-Car; 29 Jahre; Real Sociedad

Josip Šutalo; 26 Jahre; Ajax

Kristijan Jakić; 29 Jahre; FC Augsburg

Luka Vušković; 19 Jahre; Hamburger SV

Martin Erlić; 28 Jahre; Midtjylland Mittelfeld Nikola Moro; 28 Jahre; Bologna

Mateo Kovačić; 32 Jahre; Manchester City

Luka Modrić (C); 40 Jahre; Milan

Nikola Vlašić; 28 Jahre; Torino

Mario Pašalić; 31 Jahre; Atalanta

Martin Baturina; 23 Jahre; Como

Petar Sučić; 22 Jahre; Inter Milan

Toni Fruk; 25 Jahre; Rijeka

Luka Sučić; 23 Jahre; Real Sociedad Sturm Andrej Kramarić; 34 Jahre; TSG Hoffenheim

Ante Budimir; 34 Jahre; Osasuna

Ivan Perišić; 37 Jahre; PSV Eindhoven

Igor Matanović; 23 Jahre; SC Freiburg

Marco Pašalić; 25 Jahre; Orlando City SC

Petar Musa; 28 Jahre; FC Dallas

Spielplan

Dann spielt die kroatische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kroatien muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Panama ran. Hier die Tabelle:

