Das Nationalteam aus Paraguay während der WM-Qualifikation 2025.

Paraguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1802.06.2026, 16:18

Paraguay spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die paraguayanische Nationalmannschaft auf Australien, die Türkei und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der paraguayischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Paraguay an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Gatito Fernández; 38 Jahre; Cerro Porteño
  • Orlando Gill; 26 Jahre; San Lorenzo
  • Gastón Olveira; 33 Jahre; Olimpia

Abwehr

  • Gustavo Velázquez; 35 Jahre; Cerro Porteño
  • Omar Alderete; 29 Jahre; Sunderland
  • Juan José Cáceres; 26 Jahre; Dynamo Moscow
  • Fabián Balbuena; 34 Jahre; Grêmio
  • Júnior Alonso; 33 Jahre; Atlético Mineiro
  • José Canale; 29 Jahre; Lanús
  • Gustavo Gómez (C); 33 Jahre; Palmeiras
  • Alexandro Maidana; 20 Jahre; Talleres

Mittelfeld

  • Ramón Sosa; 26 Jahre; Palmeiras
  • Diego Gómez; 23 Jahre; Brighton & Hove Albion
  • Miguel Almirón; 32 Jahre; Atlanta United FC
  • Maurício; 24 Jahre; Palmeiras
  • Andrés Cubas; 30 Jahre; Vancouver Whitecaps FC
  • Damián Bobadilla; 24 Jahre; São Paulo
  • Braian Ojeda; 25 Jahre; Orlando City SC
  • Matías Galarza; 24 Jahre; Atlanta United FC
  • Gustavo Caballero; 24 Jahre; Portsmouth

Sturm

  • Antonio Sanabria; 30 Jahre; Cremonese
  • Kaku; 31 Jahre; Al-Ain
  • Álex Arce; 30 Jahre; Independiente Rivadavia
  • Julio Enciso; 22 Jahre; Strasbourg
  • Gabriel Ávalos; 35 Jahre; Independiente
  • Isidro Pitta; 26 Jahre; Red Bull Bragantino

Spielplan

Dann spielt die paraguayanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Paraguay muss an der WM 2026 gegen Australien, die Türkei und die USA ran. Hier die Tabelle:

(leo)


