Paraguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Paraguay spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die paraguayanische Nationalmannschaft auf Australien, die Türkei und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der paraguayischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Paraguay an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Gatito Fernández; 38 Jahre; Cerro Porteño
- Orlando Gill; 26 Jahre; San Lorenzo
- Gastón Olveira; 33 Jahre; Olimpia
Abwehr
- Gustavo Velázquez; 35 Jahre; Cerro Porteño
- Omar Alderete; 29 Jahre; Sunderland
- Juan José Cáceres; 26 Jahre; Dynamo Moscow
- Fabián Balbuena; 34 Jahre; Grêmio
- Júnior Alonso; 33 Jahre; Atlético Mineiro
- José Canale; 29 Jahre; Lanús
- Gustavo Gómez (C); 33 Jahre; Palmeiras
- Alexandro Maidana; 20 Jahre; Talleres
Mittelfeld
- Ramón Sosa; 26 Jahre; Palmeiras
- Diego Gómez; 23 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Miguel Almirón; 32 Jahre; Atlanta United FC
- Maurício; 24 Jahre; Palmeiras
- Andrés Cubas; 30 Jahre; Vancouver Whitecaps FC
- Damián Bobadilla; 24 Jahre; São Paulo
- Braian Ojeda; 25 Jahre; Orlando City SC
- Matías Galarza; 24 Jahre; Atlanta United FC
- Gustavo Caballero; 24 Jahre; Portsmouth
Sturm
- Antonio Sanabria; 30 Jahre; Cremonese
- Kaku; 31 Jahre; Al-Ain
- Álex Arce; 30 Jahre; Independiente Rivadavia
- Julio Enciso; 22 Jahre; Strasbourg
- Gabriel Ávalos; 35 Jahre; Independiente
- Isidro Pitta; 26 Jahre; Red Bull Bragantino
Spielplan
Dann spielt die paraguayanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Paraguay muss an der WM 2026 gegen Australien, die Türkei und die USA ran. Hier die Tabelle:
