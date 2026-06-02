Die Nationalmannschaft aus Panama vor einem WM-Qualifikationsspiel im November 2025. Bild: keystone

Panama an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Panama spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die panamaische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Kroatien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der panamaischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Panama an der Fussball-WM 2026 an:

Tor Luis Mejía; 35 Jahre; Nacional

César Samudio; 32 Jahre; Marathón

Orlando Mosquera; 31 Jahre; Al-Fayha Abwehr César Blackman; 28 Jahre; Slovan Bratislava

José Córdoba; 25 Jahre; Norwich City

Fidel Escobar; 31 Jahre; Saprissa

Edgardo Fariña; 24 Jahre; Pari Nizhny Novgorod

Jiovany Ramos; 29 Jahre; Puerto Cabello

Carlos Harvey; 26 Jahre; Minnesota United FC

Eric Davis; 35 Jahre; Plaza Amador

Andrés Andrade; 27 Jahre; LASK

Michael Amir Murillo; 30 Jahre; Beşiktaş

Roderick Miller; 34 Jahre; Turan Tovuz

Jorge Gutiérrez; 27 Jahre; Deportivo La Guaira Mittelfeld Cristian Martínez; 29 Jahre; Ironi Kiryat Shmona

José Luis Rodríguez; 27 Jahre; Juárez

Adalberto Carrasquilla; 27 Jahre; UNAM

Ismael Díaz; 29 Jahre; León

Yoel Bárcenas; 32 Jahre; Mazatlán

Alberto Quintero; 38 Jahre; Plaza Amador

Aníbal Godoy (C); 36 Jahre; San Diego FC

César Yanis; 30 Jahre; Cobresal Sturm Tomás Rodríguez; 27 Jahre; Saprissa

José Fajardo; 32 Jahre; Universidad Católica

Cecilio Waterman; 35 Jahre; Universidad de Concepción

Azarias Londoño; 24 Jahre; Universidad Católica

Spielplan

Dann spielt die panamaische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Panama muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Kroatien ran. Hier die Tabelle:

