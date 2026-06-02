wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
WM 2026

Panama an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Panama players pose for a team photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Guatemala in Guatemala City, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Moises Castillo, File) WCup Panama ...
Die Nationalmannschaft aus Panama vor einem WM-Qualifikationsspiel im November 2025.Bild: keystone

Panama an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:23

Panama spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die panamaische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Kroatien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der panamaischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Panama an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Luis Mejía; 35 Jahre; Nacional
  • César Samudio; 32 Jahre; Marathón
  • Orlando Mosquera; 31 Jahre; Al-Fayha

Abwehr

  • César Blackman; 28 Jahre; Slovan Bratislava
  • José Córdoba; 25 Jahre; Norwich City
  • Fidel Escobar; 31 Jahre; Saprissa
  • Edgardo Fariña; 24 Jahre; Pari Nizhny Novgorod
  • Jiovany Ramos; 29 Jahre; Puerto Cabello
  • Carlos Harvey; 26 Jahre; Minnesota United FC
  • Eric Davis; 35 Jahre; Plaza Amador
  • Andrés Andrade; 27 Jahre; LASK
  • Michael Amir Murillo; 30 Jahre; Beşiktaş
  • Roderick Miller; 34 Jahre; Turan Tovuz
  • Jorge Gutiérrez; 27 Jahre; Deportivo La Guaira

Mittelfeld

  • Cristian Martínez; 29 Jahre; Ironi Kiryat Shmona
  • José Luis Rodríguez; 27 Jahre; Juárez
  • Adalberto Carrasquilla; 27 Jahre; UNAM
  • Ismael Díaz; 29 Jahre; León
  • Yoel Bárcenas; 32 Jahre; Mazatlán
  • Alberto Quintero; 38 Jahre; Plaza Amador
  • Aníbal Godoy (C); 36 Jahre; San Diego FC
  • César Yanis; 30 Jahre; Cobresal

Sturm

  • Tomás Rodríguez; 27 Jahre; Saprissa
  • José Fajardo; 32 Jahre; Universidad Católica
  • Cecilio Waterman; 35 Jahre; Universidad de Concepción
  • Azarias Londoño; 24 Jahre; Universidad Católica

Spielplan

Dann spielt die panamaische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Panama muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Kroatien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.