Panama an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Panama spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe L, wo die panamaische Nationalmannschaft auf England, Ghana und Kroatien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der panamaischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Panama an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Luis Mejía; 35 Jahre; Nacional
- César Samudio; 32 Jahre; Marathón
- Orlando Mosquera; 31 Jahre; Al-Fayha
Abwehr
- César Blackman; 28 Jahre; Slovan Bratislava
- José Córdoba; 25 Jahre; Norwich City
- Fidel Escobar; 31 Jahre; Saprissa
- Edgardo Fariña; 24 Jahre; Pari Nizhny Novgorod
- Jiovany Ramos; 29 Jahre; Puerto Cabello
- Carlos Harvey; 26 Jahre; Minnesota United FC
- Eric Davis; 35 Jahre; Plaza Amador
- Andrés Andrade; 27 Jahre; LASK
- Michael Amir Murillo; 30 Jahre; Beşiktaş
- Roderick Miller; 34 Jahre; Turan Tovuz
- Jorge Gutiérrez; 27 Jahre; Deportivo La Guaira
Mittelfeld
- Cristian Martínez; 29 Jahre; Ironi Kiryat Shmona
- José Luis Rodríguez; 27 Jahre; Juárez
- Adalberto Carrasquilla; 27 Jahre; UNAM
- Ismael Díaz; 29 Jahre; León
- Yoel Bárcenas; 32 Jahre; Mazatlán
- Alberto Quintero; 38 Jahre; Plaza Amador
- Aníbal Godoy (C); 36 Jahre; San Diego FC
- César Yanis; 30 Jahre; Cobresal
Sturm
- Tomás Rodríguez; 27 Jahre; Saprissa
- José Fajardo; 32 Jahre; Universidad Católica
- Cecilio Waterman; 35 Jahre; Universidad de Concepción
- Azarias Londoño; 24 Jahre; Universidad Católica
Spielplan
Dann spielt die panamaische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Panama muss an der WM 2026 gegen England, Ghana und Kroatien ran. Hier die Tabelle:
