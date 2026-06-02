Haiti an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Haiti spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die haitianische Nationalmannschaft auf Brasilien, Marokko und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der haitianischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Haiti an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Johny Placide (C); 38 Jahre; Bastia
- Alexandre Pierre; 25 Jahre; Sochaux
- Josué Duverger; 26 Jahre; Cosmos Koblenz
Abwehr
- Carlens Arcus; 29 Jahre; Angers
- Keeto Thermoncy; 20 Jahre; Young Boys
- Ricardo Adé; 36 Jahre; LDU Quito
- Hannes Delcroix; 27 Jahre; Lugano
- Martin Expérience; 27 Jahre; Nancy
- Duke Lacroix; 32 Jahre; Colorado Springs Switchbacks FC
- Jean-Kévin Duverne; 28 Jahre; Gent
- Wilguens Paugain; 24 Jahre; Zulte Waregem
Mittelfeld
- Carl Sainté; 23 Jahre; El Paso Locomotive FC
- Jean-Ricner Bellegarde; 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers
- Leverton Pierre; 28 Jahre; Vizela
- Danley Jean Jacques; 26 Jahre; Philadelphia Union
- Dominique Simon; 25 Jahre; Tatran Prešov
- Woodensky Pierre; 21 Jahre; Violette
Sturm
- Derrick Etienne Jr.; 29 Jahre; Toronto FC
- Duckens Nazon; 32 Jahre; Esteghlal
- Louicius Deedson; 25 Jahre; FC Dallas
- Ruben Providence; 24 Jahre; Almere City
- Lenny Joseph; 25 Jahre; Ferencváros
- Wilson Isidor; 25 Jahre; Sunderland
- Yassin Fortuné; 27 Jahre; Vizela
- Frantzdy Pierrot; 31 Jahre; Çaykur Rizespor
- Josué Casimir; 24 Jahre; Auxerre
Spielplan
Dann spielt die haitianische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Haiti muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Marokko und Schottland ran. Hier die Tabelle:
