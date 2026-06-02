Haiti an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Haiti at USA Jun 22, 2025 Arlington, Texas, USA The starting line up for Haiti prior to the first half against the United States of America during a group stage m ...
Das Nationalteam aus Haiti während des Gold Cup 2025.Bild: www.imago-images.de

02.06.2026, 16:1702.06.2026, 16:17

Haiti spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die haitianische Nationalmannschaft auf Brasilien, Marokko und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der haitianischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Haiti an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Johny Placide (C); 38 Jahre; Bastia
  • Alexandre Pierre; 25 Jahre; Sochaux
  • Josué Duverger; 26 Jahre; Cosmos Koblenz

Abwehr

  • Carlens Arcus; 29 Jahre; Angers
  • Keeto Thermoncy; 20 Jahre; Young Boys
  • Ricardo Adé; 36 Jahre; LDU Quito
  • Hannes Delcroix; 27 Jahre; Lugano
  • Martin Expérience; 27 Jahre; Nancy
  • Duke Lacroix; 32 Jahre; Colorado Springs Switchbacks FC
  • Jean-Kévin Duverne; 28 Jahre; Gent
  • Wilguens Paugain; 24 Jahre; Zulte Waregem

Mittelfeld

  • Carl Sainté; 23 Jahre; El Paso Locomotive FC
  • Jean-Ricner Bellegarde; 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers
  • Leverton Pierre; 28 Jahre; Vizela
  • Danley Jean Jacques; 26 Jahre; Philadelphia Union
  • Dominique Simon; 25 Jahre; Tatran Prešov
  • Woodensky Pierre; 21 Jahre; Violette

Sturm

  • Derrick Etienne Jr.; 29 Jahre; Toronto FC
  • Duckens Nazon; 32 Jahre; Esteghlal
  • Louicius Deedson; 25 Jahre; FC Dallas
  • Ruben Providence; 24 Jahre; Almere City
  • Lenny Joseph; 25 Jahre; Ferencváros
  • Wilson Isidor; 25 Jahre; Sunderland
  • Yassin Fortuné; 27 Jahre; Vizela
  • Frantzdy Pierrot; 31 Jahre; Çaykur Rizespor
  • Josué Casimir; 24 Jahre; Auxerre

Spielplan

Dann spielt die haitianische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Haiti muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Marokko und Schottland ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
