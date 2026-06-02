Die DR Kongo an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Congo players pose for a team photo before a World Cup qualifying soccer match against Cameroon, Thursday, Nov. 13, 2025, in Rabat, Morocco.
Die Mannschaft aus der DR Kongo vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Die DR Kongo spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die kongolesische Nationalmannschaft auf Kolumbien, Portugal und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kongolesischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt die DR Kongo an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Lionel Mpasi; 31 Jahre; Le Havre
  • Timothy Fayulu; 26 Jahre; Noah
  • Matthieu Epolo; 21 Jahre; Standard Liège

Abwehr

  • Aaron Wan-Bissaka; 28 Jahre; West Ham United
  • Steve Kapuadi; 28 Jahre; Widzew Łódź
  • Axel Tuanzebe; 28 Jahre; Burnley
  • Dylan Batubinsika; 30 Jahre; AEL
  • Joris Kayembe; 31 Jahre; Genk
  • Chancel Mbemba (C); 31 Jahre; Lille
  • Gédéon Kalulu; 28 Jahre; Aris Limassol
  • Arthur Masuaku; 32 Jahre; Lens

Mittelfeld

  • Ngal'ayel Mukau; 21 Jahre; Lille
  • Nathanaël Mbuku; 24 Jahre; Montpellier
  • Samuel Moutoussamy; 29 Jahre; Atromitos
  • Théo Bongonda; 30 Jahre; Spartak Moscow
  • Noah Sadiki; 21 Jahre; Sunderland
  • Aaron Tshibola; 31 Jahre; Kilmarnock
  • Charles Pickel; 29 Jahre; Espanyol
  • Edo Kayembe; 28 Jahre; Watford

Sturm

  • Brian Cipenga; 28 Jahre; Castellón
  • Gaël Kakuta; 34 Jahre; AEL
  • Meschak Elia; 28 Jahre; Alanyaspor
  • Cédric Bakambu; 35 Jahre; Real Betis
  • Fiston Mayele; 31 Jahre; Pyramids
  • Yoane Wissa; 29 Jahre; Newcastle United
  • Simon Banza; 29 Jahre; Al-Jazira

Spielplan

Dann spielt die kongolesische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Die DR Kongo muss an der WM 2026 gegen Kolumbien, Portugal und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
