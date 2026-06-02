Die DR Kongo an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die DR Kongo spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die kongolesische Nationalmannschaft auf Kolumbien, Portugal und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kongolesischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt die DR Kongo an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Lionel Mpasi; 31 Jahre; Le Havre
- Timothy Fayulu; 26 Jahre; Noah
- Matthieu Epolo; 21 Jahre; Standard Liège
Abwehr
- Aaron Wan-Bissaka; 28 Jahre; West Ham United
- Steve Kapuadi; 28 Jahre; Widzew Łódź
- Axel Tuanzebe; 28 Jahre; Burnley
- Dylan Batubinsika; 30 Jahre; AEL
- Joris Kayembe; 31 Jahre; Genk
- Chancel Mbemba (C); 31 Jahre; Lille
- Gédéon Kalulu; 28 Jahre; Aris Limassol
- Arthur Masuaku; 32 Jahre; Lens
Mittelfeld
- Ngal'ayel Mukau; 21 Jahre; Lille
- Nathanaël Mbuku; 24 Jahre; Montpellier
- Samuel Moutoussamy; 29 Jahre; Atromitos
- Théo Bongonda; 30 Jahre; Spartak Moscow
- Noah Sadiki; 21 Jahre; Sunderland
- Aaron Tshibola; 31 Jahre; Kilmarnock
- Charles Pickel; 29 Jahre; Espanyol
- Edo Kayembe; 28 Jahre; Watford
Sturm
- Brian Cipenga; 28 Jahre; Castellón
- Gaël Kakuta; 34 Jahre; AEL
- Meschak Elia; 28 Jahre; Alanyaspor
- Cédric Bakambu; 35 Jahre; Real Betis
- Fiston Mayele; 31 Jahre; Pyramids
- Yoane Wissa; 29 Jahre; Newcastle United
- Simon Banza; 29 Jahre; Al-Jazira
Spielplan
Dann spielt die kongolesische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Die DR Kongo muss an der WM 2026 gegen Kolumbien, Portugal und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:
(leo)