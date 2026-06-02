Curaçao an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Spieler aus Curaçao feiern die Qualifikation für die WM 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1802.06.2026, 16:18

Curaçao spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die curaçaoische Nationalmannschaft auf Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der curaçaoischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Curaçao an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Eloy Room; 37 Jahre; Miami FC
  • Tyrick Bodak; 24 Jahre; Telstar
  • Trevor Doornbusch; 26 Jahre; VVV-Venlo

Abwehr

  • Shurandy Sambo; 24 Jahre; Sparta Rotterdam
  • Juriën Gaari; 32 Jahre; Abha
  • Roshon van Eijma; 28 Jahre; RKC Waalwijk
  • Sherel Floranus; 27 Jahre; PEC Zwolle
  • Armando Obispo; 27 Jahre; PSV Eindhoven
  • Joshua Brenet; 32 Jahre; Kayserispor
  • Riechedly Bazoer; 29 Jahre; Konyaspor
  • Deveron Fonville; 23 Jahre; NEC

Mittelfeld

  • Godfried Roemeratoe; 26 Jahre; RKC Waalwijk
  • Juninho Bacuna; 28 Jahre; Volendam
  • Livano Comenencia; 22 Jahre; Zürich
  • Leandro Bacuna (C); 34 Jahre; Iğdır
  • Ar'jany Martha; 22 Jahre; Rotherham United
  • Tahith Chong; 26 Jahre; Sheffield United
  • Kevin Felida; 26 Jahre; Den Bosch

Sturm

  • Jürgen Locadia; 32 Jahre; Miami FC
  • Jeremy Antonisse; 24 Jahre; Kifisia
  • Sontje Hansen; 24 Jahre; Middlesbrough
  • Tyrese Noslin; 23 Jahre; Telstar
  • Kenji Gorré; 31 Jahre; Maccabi Haifa
  • Jearl Margaritha; 26 Jahre; Beveren
  • Brandley Kuwas; 33 Jahre; Volendam
  • Gervane Kastaneer; 30 Jahre; Terengganu

Spielplan

Dann spielt die curaçaoische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Curaçao muss an der WM 2026 gegen Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste ran. Hier die Tabelle:

(leo)

