wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
WM 2026

Algerien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Algeria soccer team poses for a group photo ahead of their match against Uganda in the World Cup group G qualifying soccer match at Stade Hocine-AÔt-Ahmed, in Tizi-Ouzou, Algeria, Tuesday, Oct. 14, 20 ...
Die Nationalmannschaft aus Algerien vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

Algerien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Algerien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die algerische Nationalmannschaft auf Argentinien, Jordanien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der algerischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Algerien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Melvin Mastil; 26 Jahre; Stade Nyonnais
  • Oussama Benbot; 31 Jahre; USM Alger
  • Luca Zidane; 28 Jahre; Granada

Abwehr

  • Aïssa Mandi; 34 Jahre; Lille
  • Achref Abada; 26 Jahre; USM Alger
  • Mohamed Amine Tougai; 26 Jahre; Espérance de Tunis
  • Zineddine Belaïd; 27 Jahre; JS Kabylie
  • Jaouen Hadjam; 23 Jahre; Young Boys
  • Rayan Aït-Nouri; 25 Jahre; Manchester City
  • Rafik Belghali; 24 Jahre; Hellas Verona
  • Ramy Bensebaini; 31 Jahre; Borussia Dortmund
  • Samir Chergui; 27 Jahre; Paris FC

Mittelfeld

  • Ramiz Zerrouki; 28 Jahre; Twente
  • Houssem Aouar; 27 Jahre; Al-Ittihad
  • Farès Chaïbi; 23 Jahre; Eintracht Frankfurt
  • Hicham Boudaoui; 26 Jahre; Nice
  • Nabil Bentaleb; 31 Jahre; Lille
  • Ibrahim Maza; 20 Jahre; Bayer Leverkusen
  • Yacine Titraoui; 22 Jahre; Charleroi

Sturm

  • Riyad Mahrez (C); 35 Jahre; Al-Ahli
  • Amine Gouiri; 26 Jahre; Marseille
  • Anis Hadj Moussa; 24 Jahre; Feyenoord
  • Nadhir Benbouali; 26 Jahre; Győri ETO
  • Mohamed Amoura; 26 Jahre; VfL Wolfsburg
  • Adil Boulbina; 23 Jahre; Al-Duhail
  • Farès Ghedjemis; 23 Jahre; Frosinone

Spielplan

Dann spielt die algerische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Algerien muss an der WM 2026 gegen Argentinien, Jordanien und Österreich ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.