Algerien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Algerien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die algerische Nationalmannschaft auf Argentinien, Jordanien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der algerischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Algerien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Melvin Mastil; 26 Jahre; Stade Nyonnais
- Oussama Benbot; 31 Jahre; USM Alger
- Luca Zidane; 28 Jahre; Granada
Abwehr
- Aïssa Mandi; 34 Jahre; Lille
- Achref Abada; 26 Jahre; USM Alger
- Mohamed Amine Tougai; 26 Jahre; Espérance de Tunis
- Zineddine Belaïd; 27 Jahre; JS Kabylie
- Jaouen Hadjam; 23 Jahre; Young Boys
- Rayan Aït-Nouri; 25 Jahre; Manchester City
- Rafik Belghali; 24 Jahre; Hellas Verona
- Ramy Bensebaini; 31 Jahre; Borussia Dortmund
- Samir Chergui; 27 Jahre; Paris FC
Mittelfeld
- Ramiz Zerrouki; 28 Jahre; Twente
- Houssem Aouar; 27 Jahre; Al-Ittihad
- Farès Chaïbi; 23 Jahre; Eintracht Frankfurt
- Hicham Boudaoui; 26 Jahre; Nice
- Nabil Bentaleb; 31 Jahre; Lille
- Ibrahim Maza; 20 Jahre; Bayer Leverkusen
- Yacine Titraoui; 22 Jahre; Charleroi
Sturm
- Riyad Mahrez (C); 35 Jahre; Al-Ahli
- Amine Gouiri; 26 Jahre; Marseille
- Anis Hadj Moussa; 24 Jahre; Feyenoord
- Nadhir Benbouali; 26 Jahre; Győri ETO
- Mohamed Amoura; 26 Jahre; VfL Wolfsburg
- Adil Boulbina; 23 Jahre; Al-Duhail
- Farès Ghedjemis; 23 Jahre; Frosinone
Spielplan
Dann spielt die algerische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Algerien muss an der WM 2026 gegen Argentinien, Jordanien und Österreich ran. Hier die Tabelle:
(leo)