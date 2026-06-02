Irak an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Der Irak spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die irakische Nationalmannschaft auf Frankreich, Norwegen und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der irakischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Irak an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Fahad Talib; 31 Jahre; Al-Talaba
- Jalal Hassan (C); 35 Jahre; Al-Zawraa
- Ahmed Basil; 29 Jahre; Al-Shorta
Abwehr
- Rebin Sulaka; 34 Jahre; Port
- Hussein Ali; 24 Jahre; Pogoń Szczecin
- Zaid Tahseen; 25 Jahre; Pakhtakor
- Akam Hashim; 27 Jahre; Al-Zawraa
- Manaf Younis; 29 Jahre; Al-Shorta
- Ahmed Yahya; 30 Jahre; Al-Shorta
- Merchas Doski; 26 Jahre; Viktoria Plzeň
- Mustafa Saadoon; 25 Jahre; Al-Shorta
- Frans Putros; 32 Jahre; Persib
Mittelfeld
- Youssef Amyn; 22 Jahre; AEK Larnaca
- Ibrahim Bayesh; 26 Jahre; Al-Dhafra
- Zidane Iqbal; 23 Jahre; Utrecht
- Amir Al-Ammari; 28 Jahre; Cracovia
- Kevin Yakob; 25 Jahre; AGF
- Aimar Sher; 23 Jahre; Sarpsborg 08
- Zaid Ismail; 24 Jahre; Al-Talaba
Sturm
- Ali Al-Hamadi; 24 Jahre; Luton Town
- Mohanad Ali; 25 Jahre; Dibba
- Ahmed Qasem; 22 Jahre; Nashville SC
- Ali Yousif; 30 Jahre; Al-Talaba
- Ali Jasim; 22 Jahre; Al-Najma
- Aymen Hussein; 30 Jahre; Al-Karma
- Marko Farji; 22 Jahre; Venezia
Spielplan
Dann spielt die irakische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Der Irak muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Norwegen und Senegal ran. Hier die Tabelle:
(leo)