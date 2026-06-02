Irak an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Iraq players pose for a team photo prior to the World Cup playoff final soccer match between Iraq and Bolivia in Monterrey, Mexico, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Fernando Llano, File)
Die irakische Nationalmannschaft im März 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Der Irak spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die irakische Nationalmannschaft auf Frankreich, Norwegen und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der irakischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Irak an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Fahad Talib; 31 Jahre; Al-Talaba
  • Jalal Hassan (C); 35 Jahre; Al-Zawraa
  • Ahmed Basil; 29 Jahre; Al-Shorta

Abwehr

  • Rebin Sulaka; 34 Jahre; Port
  • Hussein Ali; 24 Jahre; Pogoń Szczecin
  • Zaid Tahseen; 25 Jahre; Pakhtakor
  • Akam Hashim; 27 Jahre; Al-Zawraa
  • Manaf Younis; 29 Jahre; Al-Shorta
  • Ahmed Yahya; 30 Jahre; Al-Shorta
  • Merchas Doski; 26 Jahre; Viktoria Plzeň
  • Mustafa Saadoon; 25 Jahre; Al-Shorta
  • Frans Putros; 32 Jahre; Persib

Mittelfeld

  • Youssef Amyn; 22 Jahre; AEK Larnaca
  • Ibrahim Bayesh; 26 Jahre; Al-Dhafra
  • Zidane Iqbal; 23 Jahre; Utrecht
  • Amir Al-Ammari; 28 Jahre; Cracovia
  • Kevin Yakob; 25 Jahre; AGF
  • Aimar Sher; 23 Jahre; Sarpsborg 08
  • Zaid Ismail; 24 Jahre; Al-Talaba

Sturm

  • Ali Al-Hamadi; 24 Jahre; Luton Town
  • Mohanad Ali; 25 Jahre; Dibba
  • Ahmed Qasem; 22 Jahre; Nashville SC
  • Ali Yousif; 30 Jahre; Al-Talaba
  • Ali Jasim; 22 Jahre; Al-Najma
  • Aymen Hussein; 30 Jahre; Al-Karma
  • Marko Farji; 22 Jahre; Venezia

Spielplan

Dann spielt die irakische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Der Irak muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Norwegen und Senegal ran. Hier die Tabelle:

