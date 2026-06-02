Bosnien und Herzegowina an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Bosnien und Herzegowina spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die bosnische Nationalmannschaft auf Kanada, Katar und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der bosnischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader treten Bosnien und Herzegowina an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Nikola Vasilj; 30 Jahre; FC St. Pauli
- Mladen Jurkas; 18 Jahre; Borac Banja Luka
- Martin Zlomislić; 27 Jahre; Rijeka
Abwehr
- Nihad Mujakić; 28 Jahre; Gaziantep
- Dennis Hadžikadunić; 27 Jahre; Sampdoria
- Tarik Muharemović; 23 Jahre; Sassuolo
- Sead Kolašinac; 32 Jahre; Atalanta
- Amar Dedić; 23 Jahre; Benfica
- Nikola Katić; 29 Jahre; Schalke 04
- Stjepan Radeljić; 28 Jahre; Rijeka
- Nidal Čelik; 19 Jahre; Lens
Mittelfeld
- Benjamin Tahirović; 23 Jahre; Brøndby
- Armin Gigović; 24 Jahre; Young Boys
- Ivan Bašić; 24 Jahre; Astana
- Ivan Šunjić; 29 Jahre; Pafos
- Amar Memić; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
- Amir Hadžiahmetović; 29 Jahre; Hull City
- Dženis Burnić; 28 Jahre; Karlsruher SC
- Ermin Mahmić; 21 Jahre; Slovan Liberec
Sturm
- Samed Baždar; 22 Jahre; Jagiellonia Białystok
- Ermedin Demirović; 28 Jahre; VfB Stuttgart
- Edin Džeko (C); 40 Jahre; Schalke 04
- Kerim Alajbegović; 18 Jahre; Red Bull Salzburg
- Esmir Bajraktarević; 21 Jahre; PSV Eindhoven
- Haris Tabaković; 31 Jahre; Borussia Mönchengladbach
- Jovo Lukić; 27 Jahre; Universitatea Cluj
Spielplan
Dann spielt die bosnische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Bosnien und Herzegowina muss an der WM 2026 gegen Kanada, Katar und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:
