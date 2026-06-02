Das Nationalteam aus Bosnien und Herzegowina während der WM-Qualifikation 2026. Bild: keystone

Bosnien und Herzegowina an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Bosnien und Herzegowina spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die bosnische Nationalmannschaft auf Kanada, Katar und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der bosnischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader treten Bosnien und Herzegowina an der Fussball-WM 2026 an:

Tor Nikola Vasilj; 30 Jahre; FC St. Pauli

Mladen Jurkas; 18 Jahre; Borac Banja Luka

Martin Zlomislić; 27 Jahre; Rijeka Abwehr Nihad Mujakić; 28 Jahre; Gaziantep

Dennis Hadžikadunić; 27 Jahre; Sampdoria

Tarik Muharemović; 23 Jahre; Sassuolo

Sead Kolašinac; 32 Jahre; Atalanta

Amar Dedić; 23 Jahre; Benfica

Nikola Katić; 29 Jahre; Schalke 04

Stjepan Radeljić; 28 Jahre; Rijeka

Nidal Čelik; 19 Jahre; Lens Mittelfeld Benjamin Tahirović; 23 Jahre; Brøndby

Armin Gigović; 24 Jahre; Young Boys

Ivan Bašić; 24 Jahre; Astana

Ivan Šunjić; 29 Jahre; Pafos

Amar Memić; 25 Jahre; Viktoria Plzeň

Amir Hadžiahmetović; 29 Jahre; Hull City

Dženis Burnić; 28 Jahre; Karlsruher SC

Ermin Mahmić; 21 Jahre; Slovan Liberec Sturm Samed Baždar; 22 Jahre; Jagiellonia Białystok

Ermedin Demirović; 28 Jahre; VfB Stuttgart

Edin Džeko (C); 40 Jahre; Schalke 04

Kerim Alajbegović; 18 Jahre; Red Bull Salzburg

Esmir Bajraktarević; 21 Jahre; PSV Eindhoven

Haris Tabaković; 31 Jahre; Borussia Mönchengladbach

Jovo Lukić; 27 Jahre; Universitatea Cluj

Spielplan

Dann spielt die bosnische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Bosnien und Herzegowina muss an der WM 2026 gegen Kanada, Katar und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:

