wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
WM 2026

Bosnien und Herzegowina an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Bosnia&#039;s team players pose for a picture before the 2026 World Cup Group H qualifier soccer match between Bosnia and Romania in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Saturday, Nov. 15, 2025. (AP ...
Das Nationalteam aus Bosnien und Herzegowina während der WM-Qualifikation 2026.Bild: keystone

Bosnien und Herzegowina an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1602.06.2026, 16:16

Bosnien und Herzegowina spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe B, wo die bosnische Nationalmannschaft auf Kanada, Katar und die Schweiz trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der bosnischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader treten Bosnien und Herzegowina an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Nikola Vasilj; 30 Jahre; FC St. Pauli
  • Mladen Jurkas; 18 Jahre; Borac Banja Luka
  • Martin Zlomislić; 27 Jahre; Rijeka

Abwehr

  • Nihad Mujakić; 28 Jahre; Gaziantep
  • Dennis Hadžikadunić; 27 Jahre; Sampdoria
  • Tarik Muharemović; 23 Jahre; Sassuolo
  • Sead Kolašinac; 32 Jahre; Atalanta
  • Amar Dedić; 23 Jahre; Benfica
  • Nikola Katić; 29 Jahre; Schalke 04
  • Stjepan Radeljić; 28 Jahre; Rijeka
  • Nidal Čelik; 19 Jahre; Lens

Mittelfeld

  • Benjamin Tahirović; 23 Jahre; Brøndby
  • Armin Gigović; 24 Jahre; Young Boys
  • Ivan Bašić; 24 Jahre; Astana
  • Ivan Šunjić; 29 Jahre; Pafos
  • Amar Memić; 25 Jahre; Viktoria Plzeň
  • Amir Hadžiahmetović; 29 Jahre; Hull City
  • Dženis Burnić; 28 Jahre; Karlsruher SC
  • Ermin Mahmić; 21 Jahre; Slovan Liberec

Sturm

  • Samed Baždar; 22 Jahre; Jagiellonia Białystok
  • Ermedin Demirović; 28 Jahre; VfB Stuttgart
  • Edin Džeko (C); 40 Jahre; Schalke 04
  • Kerim Alajbegović; 18 Jahre; Red Bull Salzburg
  • Esmir Bajraktarević; 21 Jahre; PSV Eindhoven
  • Haris Tabaković; 31 Jahre; Borussia Mönchengladbach
  • Jovo Lukić; 27 Jahre; Universitatea Cluj

Spielplan

Dann spielt die bosnische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Bosnien und Herzegowina muss an der WM 2026 gegen Kanada, Katar und die Schweiz ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.