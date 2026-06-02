wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
WM 2026

Jordanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Jordan starting players pose for a team photo at the beginning of the third round of the Asian qualifier group B match between South Korea and Jordan for 2026 World Cup at Suwon World Cup Stadium in S ...
Das Team aus Jordanien vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

Jordanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:2202.06.2026, 16:22

Jordanien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die jordanische Nationalmannschaft auf Algerien, Argentinien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der jordanischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Jordanien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Yazeed Abulaila; 33 Jahre; Al-Hussein
  • Nour Bani Attiah; 33 Jahre; Al-Faisaly
  • Abdallah Al-Fakhouri; 26 Jahre; Al-Wehdat

Abwehr

  • Mohammad Abu Hashish; 31 Jahre; Al-Karma
  • Abdallah Nasib; 32 Jahre; Al-Zawraa
  • Husam Abu Dahab; 26 Jahre; Al-Faisaly
  • Yazan Al-Arab; 30 Jahre; FC Seoul
  • Mo Abualnadi; 25 Jahre; Selangor
  • Salim Obaid; 34 Jahre; Al-Hussein
  • Saed Al-Rosan; 29 Jahre; Al-Hussein
  • Ihsan Haddad (C); 32 Jahre; Al-Hussein
  • Anas Badawi; 28 Jahre; Al-Faisaly

Mittelfeld

  • Amer Jamous; 23 Jahre; Al-Zawraa
  • Noor Al-Rawabdeh; 29 Jahre; Selangor
  • Rajaei Ayed; 32 Jahre; Al-Hussein
  • Ibrahim Sadeh; 26 Jahre; Al-Karma
  • Mohannad Abu Taha; 23 Jahre; Al-Quwa Al-Jawiya
  • Nizar Al-Rashdan; 27 Jahre; Qatar SC
  • Mohammad Al-Dawoud; 34 Jahre; Al-Wehdat

Sturm

  • Mohammad Abu Zrayq; 28 Jahre; Raja Casablanca
  • Ali Olwan; 26 Jahre; Al-Sailiya
  • Musa Al-Taamari; 29 Jahre; Rennes
  • Odeh Al-Fakhouri; 20 Jahre; Pyramids
  • Mahmoud Al-Mardi; 32 Jahre; Al-Hussein
  • Ibrahim Sabra; 20 Jahre; Lokomotiva Zagreb
  • Ali Azaizeh; 22 Jahre; Al-Shabab

Spielplan

Dann spielt die jordanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Jordanien muss an der WM 2026 gegen Algerien, Argentinien und Österreich ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.