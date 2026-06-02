Jordanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Jordanien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe J, wo die jordanische Nationalmannschaft auf Algerien, Argentinien und Österreich trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der jordanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Jordanien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Yazeed Abulaila; 33 Jahre; Al-Hussein
- Nour Bani Attiah; 33 Jahre; Al-Faisaly
- Abdallah Al-Fakhouri; 26 Jahre; Al-Wehdat
Abwehr
- Mohammad Abu Hashish; 31 Jahre; Al-Karma
- Abdallah Nasib; 32 Jahre; Al-Zawraa
- Husam Abu Dahab; 26 Jahre; Al-Faisaly
- Yazan Al-Arab; 30 Jahre; FC Seoul
- Mo Abualnadi; 25 Jahre; Selangor
- Salim Obaid; 34 Jahre; Al-Hussein
- Saed Al-Rosan; 29 Jahre; Al-Hussein
- Ihsan Haddad (C); 32 Jahre; Al-Hussein
- Anas Badawi; 28 Jahre; Al-Faisaly
Mittelfeld
- Amer Jamous; 23 Jahre; Al-Zawraa
- Noor Al-Rawabdeh; 29 Jahre; Selangor
- Rajaei Ayed; 32 Jahre; Al-Hussein
- Ibrahim Sadeh; 26 Jahre; Al-Karma
- Mohannad Abu Taha; 23 Jahre; Al-Quwa Al-Jawiya
- Nizar Al-Rashdan; 27 Jahre; Qatar SC
- Mohammad Al-Dawoud; 34 Jahre; Al-Wehdat
Sturm
- Mohammad Abu Zrayq; 28 Jahre; Raja Casablanca
- Ali Olwan; 26 Jahre; Al-Sailiya
- Musa Al-Taamari; 29 Jahre; Rennes
- Odeh Al-Fakhouri; 20 Jahre; Pyramids
- Mahmoud Al-Mardi; 32 Jahre; Al-Hussein
- Ibrahim Sabra; 20 Jahre; Lokomotiva Zagreb
- Ali Azaizeh; 22 Jahre; Al-Shabab
Spielplan
Dann spielt die jordanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Jordanien muss an der WM 2026 gegen Algerien, Argentinien und Österreich ran. Hier die Tabelle:
