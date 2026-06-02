Das Team aus Usbekistan vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025. Bild: keystone

Usbekistan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Usbekistan spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die usbekische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Kolumbien und Portugal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der usbekischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Usbekistan an der Fussball-WM 2026 an:

Tor Utkir Yusupov; 35 Jahre; Navbahor

Abduvohid Nematov; 25 Jahre; Nasaf

Botirali Ergashev; 30 Jahre; Neftchi Abwehr Abdukodir Khusanov; 22 Jahre; Manchester City

Khojiakbar Alijonov; 29 Jahre; Pakhtakor

Farrukh Sayfiev; 35 Jahre; Neftchi

Rustam Ashurmatov; 29 Jahre; Esteghlal

Sherzod Nasrullaev; 27 Jahre; Nasaf

Umar Eshmurodov; 33 Jahre; Nasaf

Abdulla Abdullaev; 28 Jahre; Dibba

Bekhruz Karimov; 18 Jahre; Surkhon

Avazbek Ulmasaliev; 26 Jahre; AGMK

Jakhongir Urozov; 22 Jahre; Dinamo Samarqand Mittelfeld Akmal Mozgovoy; 27 Jahre; Pakhtakor

Otabek Shukurov; 29 Jahre; Baniyas

Jamshid Iskanderov; 32 Jahre; Neftchi

Odiljon Hamrobekov; 30 Jahre; Tractor

Jaloliddin Masharipov; 32 Jahre; Esteghlal

Oston Urunov; 25 Jahre; Persepolis

Dostonbek Khamdamov; 29 Jahre; Pakhtakor

Azizjon Ganiev; 28 Jahre; Al-Bataeh

Abbosbek Fayzullaev; 22 Jahre; İstanbul Başakşehir

Sherzod Esanov; 23 Jahre; Bukhara Sturm Eldor Shomurodov (C); 30 Jahre; İstanbul Başakşehir

Azizbek Amonov; 28 Jahre; Bukhara

Igor Sergeev; 33 Jahre; Persepolis

Spielplan

Dann spielt die usbekische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Usbekistan muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Kolumbien und Portugal ran. Hier die Tabelle:

(leo)