Usbekistan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Uzbekistan players pose for a team photo prior to their World Cup 2026 group A qualifying soccer match with Iran, in Tehran, Iran, Tuesday, March 25, 2025. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
Das Team aus Usbekistan vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:23

Usbekistan spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die usbekische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Kolumbien und Portugal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der usbekischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Usbekistan an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Utkir Yusupov; 35 Jahre; Navbahor
  • Abduvohid Nematov; 25 Jahre; Nasaf
  • Botirali Ergashev; 30 Jahre; Neftchi

Abwehr

  • Abdukodir Khusanov; 22 Jahre; Manchester City
  • Khojiakbar Alijonov; 29 Jahre; Pakhtakor
  • Farrukh Sayfiev; 35 Jahre; Neftchi
  • Rustam Ashurmatov; 29 Jahre; Esteghlal
  • Sherzod Nasrullaev; 27 Jahre; Nasaf
  • Umar Eshmurodov; 33 Jahre; Nasaf
  • Abdulla Abdullaev; 28 Jahre; Dibba
  • Bekhruz Karimov; 18 Jahre; Surkhon
  • Avazbek Ulmasaliev; 26 Jahre; AGMK
  • Jakhongir Urozov; 22 Jahre; Dinamo Samarqand

Mittelfeld

  • Akmal Mozgovoy; 27 Jahre; Pakhtakor
  • Otabek Shukurov; 29 Jahre; Baniyas
  • Jamshid Iskanderov; 32 Jahre; Neftchi
  • Odiljon Hamrobekov; 30 Jahre; Tractor
  • Jaloliddin Masharipov; 32 Jahre; Esteghlal
  • Oston Urunov; 25 Jahre; Persepolis
  • Dostonbek Khamdamov; 29 Jahre; Pakhtakor
  • Azizjon Ganiev; 28 Jahre; Al-Bataeh
  • Abbosbek Fayzullaev; 22 Jahre; İstanbul Başakşehir
  • Sherzod Esanov; 23 Jahre; Bukhara

Sturm

  • Eldor Shomurodov (C); 30 Jahre; İstanbul Başakşehir
  • Azizbek Amonov; 28 Jahre; Bukhara
  • Igor Sergeev; 33 Jahre; Persepolis

Spielplan

Dann spielt die usbekische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Usbekistan muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Kolumbien und Portugal ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
