Usbekistan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Usbekistan spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die usbekische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Kolumbien und Portugal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der usbekischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Usbekistan an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Utkir Yusupov; 35 Jahre; Navbahor
- Abduvohid Nematov; 25 Jahre; Nasaf
- Botirali Ergashev; 30 Jahre; Neftchi
Abwehr
- Abdukodir Khusanov; 22 Jahre; Manchester City
- Khojiakbar Alijonov; 29 Jahre; Pakhtakor
- Farrukh Sayfiev; 35 Jahre; Neftchi
- Rustam Ashurmatov; 29 Jahre; Esteghlal
- Sherzod Nasrullaev; 27 Jahre; Nasaf
- Umar Eshmurodov; 33 Jahre; Nasaf
- Abdulla Abdullaev; 28 Jahre; Dibba
- Bekhruz Karimov; 18 Jahre; Surkhon
- Avazbek Ulmasaliev; 26 Jahre; AGMK
- Jakhongir Urozov; 22 Jahre; Dinamo Samarqand
Mittelfeld
- Akmal Mozgovoy; 27 Jahre; Pakhtakor
- Otabek Shukurov; 29 Jahre; Baniyas
- Jamshid Iskanderov; 32 Jahre; Neftchi
- Odiljon Hamrobekov; 30 Jahre; Tractor
- Jaloliddin Masharipov; 32 Jahre; Esteghlal
- Oston Urunov; 25 Jahre; Persepolis
- Dostonbek Khamdamov; 29 Jahre; Pakhtakor
- Azizjon Ganiev; 28 Jahre; Al-Bataeh
- Abbosbek Fayzullaev; 22 Jahre; İstanbul Başakşehir
- Sherzod Esanov; 23 Jahre; Bukhara
Sturm
- Eldor Shomurodov (C); 30 Jahre; İstanbul Başakşehir
- Azizbek Amonov; 28 Jahre; Bukhara
- Igor Sergeev; 33 Jahre; Persepolis
Spielplan
