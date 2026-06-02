Schottland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Schottland spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die schottische Nationalmannschaft auf Brasilien, Haiti und Marokko trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der schottischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Schottland an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Angus Gunn; 30 Jahre; Nottingham Forest
- Liam Kelly; 30 Jahre; Rangers
- Craig Gordon; 43 Jahre; Heart of Midlothian
Abwehr
- Aaron Hickey; 24 Jahre; Brentford
- Andy Robertson (C); 32 Jahre; Liverpool
- Grant Hanley; 34 Jahre; Hibernian
- Kieran Tierney; 29 Jahre; Celtic
- Jack Hendry; 31 Jahre; Al-Ettifaq
- John Souttar; 29 Jahre; Rangers
- Dominic Hyam; 30 Jahre; Wrexham
- Nathan Patterson; 24 Jahre; Everton
- Anthony Ralston; 27 Jahre; Celtic
- Scott McKenna; 29 Jahre; Dinamo Zagreb
Mittelfeld
- Scott McTominay; 29 Jahre; Napoli
- John McGinn; 31 Jahre; Aston Villa
- Tyler Fletcher; 19 Jahre; Manchester United
- Ryan Christie; 31 Jahre; Bournemouth
- Lewis Ferguson; 26 Jahre; Bologna
- Kenny McLean; 34 Jahre; Norwich City
Sturm
- Lyndon Dykes; 30 Jahre; Charlton Athletic
- Ché Adams; 29 Jahre; Torino
- Ross Stewart; 29 Jahre; Southampton
- Ben Gannon-Doak; 20 Jahre; Bournemouth
- George Hirst; 27 Jahre; Ipswich Town
- Lawrence Shankland; 30 Jahre; Heart of Midlothian
- Findlay Curtis; 20 Jahre; Kilmarnock
Spielplan
Dann spielt die schottische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Schottland muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Haiti und Marokko ran. Hier die Tabelle:
