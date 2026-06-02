Schottland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Scotland players pose for a team photo ahead of the World Cup 2026 group C qualifying soccer match between Greece and Scotland, in Piraeus port, near Athens, Greece, Saturday, Nov. 15, 2025.
Die schottische Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1702.06.2026, 16:17

Schottland spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die schottische Nationalmannschaft auf Brasilien, Haiti und Marokko trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der schottischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Schottland an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Angus Gunn; 30 Jahre; Nottingham Forest
  • Liam Kelly; 30 Jahre; Rangers
  • Craig Gordon; 43 Jahre; Heart of Midlothian

Abwehr

  • Aaron Hickey; 24 Jahre; Brentford
  • Andy Robertson (C); 32 Jahre; Liverpool
  • Grant Hanley; 34 Jahre; Hibernian
  • Kieran Tierney; 29 Jahre; Celtic
  • Jack Hendry; 31 Jahre; Al-Ettifaq
  • John Souttar; 29 Jahre; Rangers
  • Dominic Hyam; 30 Jahre; Wrexham
  • Nathan Patterson; 24 Jahre; Everton
  • Anthony Ralston; 27 Jahre; Celtic
  • Scott McKenna; 29 Jahre; Dinamo Zagreb

Mittelfeld

  • Scott McTominay; 29 Jahre; Napoli
  • John McGinn; 31 Jahre; Aston Villa
  • Tyler Fletcher; 19 Jahre; Manchester United
  • Ryan Christie; 31 Jahre; Bournemouth
  • Lewis Ferguson; 26 Jahre; Bologna
  • Kenny McLean; 34 Jahre; Norwich City

Sturm

  • Lyndon Dykes; 30 Jahre; Charlton Athletic
  • Ché Adams; 29 Jahre; Torino
  • Ross Stewart; 29 Jahre; Southampton
  • Ben Gannon-Doak; 20 Jahre; Bournemouth
  • George Hirst; 27 Jahre; Ipswich Town
  • Lawrence Shankland; 30 Jahre; Heart of Midlothian
  • Findlay Curtis; 20 Jahre; Kilmarnock

Spielplan

Dann spielt die schottische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Schottland muss an der WM 2026 gegen Brasilien, Haiti und Marokko ran. Hier die Tabelle:

(leo)

