Tunesien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Tunesien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die tunesische Nationalmannschaft auf Japan, die Niederlande und Schweden trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der tunesischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Tunesien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Mouhib Chamakh; 24 Jahre; Club Africain
- Aymen Dahmen; 29 Jahre; CS Sfaxien
- Sabri Ben Hessen; 29 Jahre; Étoile du Sahel
Abwehr
- Ali Abdi; 32 Jahre; Nice
- Montassar Talbi; 28 Jahre; Lorient
- Omar Rekik; 24 Jahre; Maribor
- Adem Arous; 21 Jahre; Kasımpaşa
- Dylan Bronn; 30 Jahre; Servette
- Mortadha Ben Ouanes; 31 Jahre; Kasımpaşa
- Yan Valery; 27 Jahre; Young Boys
- Mohamed Amine Ben Hamida; 30 Jahre; Espérance de Tunis
- Moutaz Neffati; 21 Jahre; IFK Norrköping
- Raed Chikhaoui; 22 Jahre; US Monastir
Mittelfeld
- Hannibal Mejbri; 23 Jahre; Burnley
- Ismaël Gharbi; 22 Jahre; FC Augsburg
- Rani Khedira; 32 Jahre; Union Berlin
- Khalil Ayari; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
- Hadj Mahmoud; 26 Jahre; Lugano
- Ellyes Skhiri (C); 31 Jahre; Eintracht Frankfurt
- Anis Ben Slimane; 25 Jahre; Norwich City
- Sebastian Tounekti; 23 Jahre; Celtic
Sturm
- Elias Achouri; 27 Jahre; Copenhagen
- Elias Saad; 26 Jahre; Hannover 96
- Hazem Mastouri; 28 Jahre; Dynamo Makhachkala
- Rayan Elloumi; 18 Jahre; Vancouver Whitecaps FC
- Firas Chaouat; 30 Jahre; Club Africain
Spielplan
Dann spielt die tunesische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Tunesien muss an der WM 2026 gegen Japan, die Niederlande und Schweden ran. Hier die Tabelle:
