Tunesien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Das Team aus Tunesien vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.
Das Team aus Tunesien vor einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1902.06.2026, 16:19

Tunesien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe F, wo die tunesische Nationalmannschaft auf Japan, die Niederlande und Schweden trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der tunesischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Tunesien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Mouhib Chamakh; 24 Jahre; Club Africain
  • Aymen Dahmen; 29 Jahre; CS Sfaxien
  • Sabri Ben Hessen; 29 Jahre; Étoile du Sahel

Abwehr

  • Ali Abdi; 32 Jahre; Nice
  • Montassar Talbi; 28 Jahre; Lorient
  • Omar Rekik; 24 Jahre; Maribor
  • Adem Arous; 21 Jahre; Kasımpaşa
  • Dylan Bronn; 30 Jahre; Servette
  • Mortadha Ben Ouanes; 31 Jahre; Kasımpaşa
  • Yan Valery; 27 Jahre; Young Boys
  • Mohamed Amine Ben Hamida; 30 Jahre; Espérance de Tunis
  • Moutaz Neffati; 21 Jahre; IFK Norrköping
  • Raed Chikhaoui; 22 Jahre; US Monastir

Mittelfeld

  • Hannibal Mejbri; 23 Jahre; Burnley
  • Ismaël Gharbi; 22 Jahre; FC Augsburg
  • Rani Khedira; 32 Jahre; Union Berlin
  • Khalil Ayari; 21 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Hadj Mahmoud; 26 Jahre; Lugano
  • Ellyes Skhiri (C); 31 Jahre; Eintracht Frankfurt
  • Anis Ben Slimane; 25 Jahre; Norwich City
  • Sebastian Tounekti; 23 Jahre; Celtic

Sturm

  • Elias Achouri; 27 Jahre; Copenhagen
  • Elias Saad; 26 Jahre; Hannover 96
  • Hazem Mastouri; 28 Jahre; Dynamo Makhachkala
  • Rayan Elloumi; 18 Jahre; Vancouver Whitecaps FC
  • Firas Chaouat; 30 Jahre; Club Africain

Spielplan

Dann spielt die tunesische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Tunesien muss an der WM 2026 gegen Japan, die Niederlande und Schweden ran. Hier die Tabelle:

(leo)

