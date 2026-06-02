Australien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Australien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die australische Nationalmannschaft auf Paraguay, die Türkei und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der australischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Australien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Mathew Ryan (C); 34 Jahre; Levante
- Paul Izzo; 31 Jahre; Randers
- Patrick Beach; 22 Jahre; Melbourne City
Abwehr
- Miloš Degenek; 32 Jahre; APOEL
- Alessandro Circati; 22 Jahre; Parma
- Jacob Italiano; 24 Jahre; GAK
- Jordan Bos; 23 Jahre; Feyenoord
- Jason Geria; 33 Jahre; Albirex Niigata
- Kai Trewin; 25 Jahre; New York City FC
- Aziz Behich; 35 Jahre; Melbourne City
- Harry Souttar; 27 Jahre; Leicester City
- Cameron Burgess; 30 Jahre; Swansea City
- Lucas Herrington; 18 Jahre; Colorado Rapids
Mittelfeld
- Connor Metcalfe; 26 Jahre; FC St. Pauli
- Aiden O'Neill; 27 Jahre; New York City FC
- Cammy Devlin; 28 Jahre; Heart of Midlothian
- Jackson Irvine; 33 Jahre; FC St. Pauli
- Paul Okon-Engstler; 21 Jahre; Sydney FC
Sturm
- Mathew Leckie; 35 Jahre; Melbourne City
- Mohamed Touré; 22 Jahre; Norwich City
- Ajdin Hrustic; 29 Jahre; Heracles Almelo
- Awer Mabil; 30 Jahre; Castellón
- Nestory Irankunda; 20 Jahre; Watford
- Cristian Volpato; 22 Jahre; Sassuolo
- Nishan Velupillay; 25 Jahre; Melbourne Victory
- Tete Yengi; 25 Jahre; Machida Zelvia
Spielplan
Dann spielt die australische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Australien muss an der WM 2026 gegen Paraguay, die Türkei und die USA ran. Hier die Tabelle:
(leo)