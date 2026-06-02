Australien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Australian players pose for a team photo before their soccer World Cup qualifying match against Indonesia at the Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Thursday, March 20, 2025.
Die Nationalmannschaft aus Australien vor einem Spiel der WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1802.06.2026, 16:18

Australien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die australische Nationalmannschaft auf Paraguay, die Türkei und die USA trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der australischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Australien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Mathew Ryan (C); 34 Jahre; Levante
  • Paul Izzo; 31 Jahre; Randers
  • Patrick Beach; 22 Jahre; Melbourne City

Abwehr

  • Miloš Degenek; 32 Jahre; APOEL
  • Alessandro Circati; 22 Jahre; Parma
  • Jacob Italiano; 24 Jahre; GAK
  • Jordan Bos; 23 Jahre; Feyenoord
  • Jason Geria; 33 Jahre; Albirex Niigata
  • Kai Trewin; 25 Jahre; New York City FC
  • Aziz Behich; 35 Jahre; Melbourne City
  • Harry Souttar; 27 Jahre; Leicester City
  • Cameron Burgess; 30 Jahre; Swansea City
  • Lucas Herrington; 18 Jahre; Colorado Rapids

Mittelfeld

  • Connor Metcalfe; 26 Jahre; FC St. Pauli
  • Aiden O'Neill; 27 Jahre; New York City FC
  • Cammy Devlin; 28 Jahre; Heart of Midlothian
  • Jackson Irvine; 33 Jahre; FC St. Pauli
  • Paul Okon-Engstler; 21 Jahre; Sydney FC

Sturm

  • Mathew Leckie; 35 Jahre; Melbourne City
  • Mohamed Touré; 22 Jahre; Norwich City
  • Ajdin Hrustic; 29 Jahre; Heracles Almelo
  • Awer Mabil; 30 Jahre; Castellón
  • Nestory Irankunda; 20 Jahre; Watford
  • Cristian Volpato; 22 Jahre; Sassuolo
  • Nishan Velupillay; 25 Jahre; Melbourne Victory
  • Tete Yengi; 25 Jahre; Machida Zelvia

Spielplan

Dann spielt die australische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Australien muss an der WM 2026 gegen Paraguay, die Türkei und die USA ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
