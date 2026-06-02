Ecuador an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Ecuador spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die ecuadorianische Nationalmannschaft auf Curaçao, Deutschland und die Elfenbeinküste trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ecuadorianischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Ecuador an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Hernán Galíndez; 39 Jahre; Huracán
- Moisés Ramírez; 25 Jahre; Kifisia
- Gonzalo Valle; 30 Jahre; LDU Quito
Abwehr
- Félix Torres; 29 Jahre; Internacional
- Piero Hincapié; 24 Jahre; Arsenal
- Joel Ordóñez; 22 Jahre; Club Brugge
- Willian Pacho; 24 Jahre; Paris Saint-Germain
- Pervis Estupiñán; 28 Jahre; Milan
- Ángelo Preciado; 28 Jahre; Atlético Mineiro
- Jackson Porozo; 25 Jahre; Tijuana
- Yaimar Medina; 21 Jahre; Genk
Mittelfeld
- Jordy Alcívar; 26 Jahre; Independiente del Valle
- Anthony Valencia; 22 Jahre; Antwerp
- Kendry Páez; 19 Jahre; River Plate
- Alan Minda; 23 Jahre; Atlético Mineiro
- Pedro Vite; 24 Jahre; UNAM
- Denil Castillo; 22 Jahre; Midtjylland
- Alan Franco; 27 Jahre; Atlético Mineiro
- Moisés Caicedo; 24 Jahre; Chelsea
Sturm
- John Yeboah; 25 Jahre; Venezia
- Kevin Rodríguez; 26 Jahre; Union Saint-Gilloise
- Enner Valencia (C); 36 Jahre; Pachuca
- Jordy Caicedo; 28 Jahre; Huracán
- Gonzalo Plata; 25 Jahre; Flamengo
- Nilson Angulo; 22 Jahre; Sunderland
- Jeremy Arévalo; 21 Jahre; VfB Stuttgart
Spielplan
Dann spielt die ecuadorianische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Ecuador muss an der WM 2026 gegen Curaçao, Deutschland und die Elfenbeinküste ran. Hier die Tabelle:
