wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Fussball
WM 2026

Ecuador an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Ecuador&#039;s players pose for a team photo before a World Cup 2026 qualifying soccer match against Paraguay at Defensores del Chaco in Asuncion, Paraguay, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Jorge Sa ...
Das Team aus Ecuador bei einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.Bild: keystone

Ecuador an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1902.06.2026, 16:19

Ecuador spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die ecuadorianische Nationalmannschaft auf Curaçao, Deutschland und die Elfenbeinküste trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ecuadorianischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Ecuador an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Hernán Galíndez; 39 Jahre; Huracán
  • Moisés Ramírez; 25 Jahre; Kifisia
  • Gonzalo Valle; 30 Jahre; LDU Quito

Abwehr

  • Félix Torres; 29 Jahre; Internacional
  • Piero Hincapié; 24 Jahre; Arsenal
  • Joel Ordóñez; 22 Jahre; Club Brugge
  • Willian Pacho; 24 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Pervis Estupiñán; 28 Jahre; Milan
  • Ángelo Preciado; 28 Jahre; Atlético Mineiro
  • Jackson Porozo; 25 Jahre; Tijuana
  • Yaimar Medina; 21 Jahre; Genk

Mittelfeld

  • Jordy Alcívar; 26 Jahre; Independiente del Valle
  • Anthony Valencia; 22 Jahre; Antwerp
  • Kendry Páez; 19 Jahre; River Plate
  • Alan Minda; 23 Jahre; Atlético Mineiro
  • Pedro Vite; 24 Jahre; UNAM
  • Denil Castillo; 22 Jahre; Midtjylland
  • Alan Franco; 27 Jahre; Atlético Mineiro
  • Moisés Caicedo; 24 Jahre; Chelsea

Sturm

  • John Yeboah; 25 Jahre; Venezia
  • Kevin Rodríguez; 26 Jahre; Union Saint-Gilloise
  • Enner Valencia (C); 36 Jahre; Pachuca
  • Jordy Caicedo; 28 Jahre; Huracán
  • Gonzalo Plata; 25 Jahre; Flamengo
  • Nilson Angulo; 22 Jahre; Sunderland
  • Jeremy Arévalo; 21 Jahre; VfB Stuttgart

Spielplan

Dann spielt die ecuadorianische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Ecuador muss an der WM 2026 gegen Curaçao, Deutschland und die Elfenbeinküste ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.