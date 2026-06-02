Die Elfenbeinküste an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die Elfenbeinküste spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die ivorische Nationalmannschaft auf Curaçao, Deutschland und Ecuador trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ivorischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt die Elfenbeinküste an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Yahia Fofana; 25 Jahre; Çaykur Rizespor
- Mohamed Koné; 24 Jahre; Charleroi
- Alban Lafont; 27 Jahre; Panathinaikos
Abwehr
- Ousmane Diomande; 22 Jahre; Sporting CP
- Ghislain Konan; 30 Jahre; Gil Vicente
- Wilfried Singo; 25 Jahre; Galatasaray
- Odilon Kossounou; 25 Jahre; Atalanta
- Christopher Opéri; 29 Jahre; İstanbul Başakşehir
- Guéla Doué; 23 Jahre; Strasbourg
- Emmanuel Agbadou; 28 Jahre; Beşiktaş
- Evan Ndicka; 26 Jahre; Roma
Mittelfeld
- Jean Michaël Seri; 34 Jahre; Maribor
- Seko Fofana; 31 Jahre; Porto
- Franck Kessié (C); 29 Jahre; Al-Ahli
- Ibrahim Sangaré; 28 Jahre; Nottingham Forest
- Parfait Guiagon; 25 Jahre; Charleroi
- Christ Inao Oulaï; 20 Jahre; Trabzonspor
Sturm
- Ange-Yoan Bonny; 22 Jahre; Inter Milan
- Simon Adingra; 24 Jahre; Monaco
- Yan Diomande; 19 Jahre; RB Leipzig
- Elye Wahi; 23 Jahre; Nice
- Oumar Diakité; 22 Jahre; Cercle Brugge
- Amad Diallo; 23 Jahre; Manchester United
- Nicolas Pépé; 31 Jahre; Villarreal
- Evann Guessand; 24 Jahre; Crystal Palace
- Bazoumana Touré; 20 Jahre; TSG Hoffenheim
Spielplan
Dann spielt die ivorische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Die Elfenbeinküste muss an der WM 2026 gegen Curaçao, Deutschland und Ecuador ran. Hier die Tabelle:
