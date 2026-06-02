Die Elfenbeinküste an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die Mannschaft der Elfenbeinküste vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:1802.06.2026, 16:18

Die Elfenbeinküste spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die ivorische Nationalmannschaft auf Curaçao, Deutschland und Ecuador trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ivorischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt die Elfenbeinküste an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Yahia Fofana; 25 Jahre; Çaykur Rizespor
  • Mohamed Koné; 24 Jahre; Charleroi
  • Alban Lafont; 27 Jahre; Panathinaikos

Abwehr

  • Ousmane Diomande; 22 Jahre; Sporting CP
  • Ghislain Konan; 30 Jahre; Gil Vicente
  • Wilfried Singo; 25 Jahre; Galatasaray
  • Odilon Kossounou; 25 Jahre; Atalanta
  • Christopher Opéri; 29 Jahre; İstanbul Başakşehir
  • Guéla Doué; 23 Jahre; Strasbourg
  • Emmanuel Agbadou; 28 Jahre; Beşiktaş
  • Evan Ndicka; 26 Jahre; Roma

Mittelfeld

  • Jean Michaël Seri; 34 Jahre; Maribor
  • Seko Fofana; 31 Jahre; Porto
  • Franck Kessié (C); 29 Jahre; Al-Ahli
  • Ibrahim Sangaré; 28 Jahre; Nottingham Forest
  • Parfait Guiagon; 25 Jahre; Charleroi
  • Christ Inao Oulaï; 20 Jahre; Trabzonspor

Sturm

  • Ange-Yoan Bonny; 22 Jahre; Inter Milan
  • Simon Adingra; 24 Jahre; Monaco
  • Yan Diomande; 19 Jahre; RB Leipzig
  • Elye Wahi; 23 Jahre; Nice
  • Oumar Diakité; 22 Jahre; Cercle Brugge
  • Amad Diallo; 23 Jahre; Manchester United
  • Nicolas Pépé; 31 Jahre; Villarreal
  • Evann Guessand; 24 Jahre; Crystal Palace
  • Bazoumana Touré; 20 Jahre; TSG Hoffenheim

Spielplan

Dann spielt die ivorische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Die Elfenbeinküste muss an der WM 2026 gegen Curaçao, Deutschland und Ecuador ran. Hier die Tabelle:

(leo)

