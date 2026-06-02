Norwegen an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Norwegen spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die norwegische Nationalmannschaft auf Frankreich, Irak und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der norwegischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Norwegen an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Ørjan Nyland; 35 Jahre; Sevilla
- Sander Tangvik; 23 Jahre; Hamburger SV
- Egil Selvik; 28 Jahre; Watford
Abwehr
- Kristoffer Ajer; 28 Jahre; Brentford
- Leo Østigård; 26 Jahre; Genoa
- David Møller Wolfe; 24 Jahre; Wolverhampton Wanderers
- Fredrik André Bjørkan; 27 Jahre; Bodø/Glimt
- Marcus Holmgren Pedersen; 25 Jahre; Torino
- Torbjørn Heggem; 27 Jahre; Bologna
- Sondre Langås; 25 Jahre; Derby County
- Henrik Falchener; 23 Jahre; Viking
Mittelfeld
- Morten Thorsby; 30 Jahre; Cremonese
- Patrick Berg; 28 Jahre; Bodø/Glimt
- Sander Berge; 28 Jahre; Fulham
- Martin Ødegaard (C); 27 Jahre; Arsenal
- Fredrik Aursnes; 30 Jahre; Benfica
- Kristian Thorstvedt; 27 Jahre; Sassuolo
- Thelo Aasgaard; 24 Jahre; Rangers
- Andreas Schjelderup; 22 Jahre; Benfica
- Oscar Bobb; 22 Jahre; Fulham
- Jens Petter Hauge; 26 Jahre; Bodø/Glimt
Sturm
- Alexander Sørloth; 30 Jahre; Atlético Madrid
- Erling Haaland; 25 Jahre; Manchester City
- Jørgen Strand Larsen; 26 Jahre; Crystal Palace
- Antonio Nusa; 21 Jahre; RB Leipzig
- Julian Ryerson; 28 Jahre; Borussia Dortmund
Spielplan
Dann spielt die norwegische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Norwegen muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Irak und Senegal ran. Hier die Tabelle:
(leo)