Norwegen an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

epa12166767 Players of Norway pose for a team photo ahead of the FIFA World Cup 26 qualification match between Estonia and Norway in Tallinn, Estonia, 09 June 2025. EPA/TOMS KALNINS
Norwegens Nationalelf vor einer WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Norwegen spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die norwegische Nationalmannschaft auf Frankreich, Irak und Senegal trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der norwegischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Norwegen an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Ørjan Nyland; 35 Jahre; Sevilla
  • Sander Tangvik; 23 Jahre; Hamburger SV
  • Egil Selvik; 28 Jahre; Watford

Abwehr

  • Kristoffer Ajer; 28 Jahre; Brentford
  • Leo Østigård; 26 Jahre; Genoa
  • David Møller Wolfe; 24 Jahre; Wolverhampton Wanderers
  • Fredrik André Bjørkan; 27 Jahre; Bodø/Glimt
  • Marcus Holmgren Pedersen; 25 Jahre; Torino
  • Torbjørn Heggem; 27 Jahre; Bologna
  • Sondre Langås; 25 Jahre; Derby County
  • Henrik Falchener; 23 Jahre; Viking

Mittelfeld

  • Morten Thorsby; 30 Jahre; Cremonese
  • Patrick Berg; 28 Jahre; Bodø/Glimt
  • Sander Berge; 28 Jahre; Fulham
  • Martin Ødegaard (C); 27 Jahre; Arsenal
  • Fredrik Aursnes; 30 Jahre; Benfica
  • Kristian Thorstvedt; 27 Jahre; Sassuolo
  • Thelo Aasgaard; 24 Jahre; Rangers
  • Andreas Schjelderup; 22 Jahre; Benfica
  • Oscar Bobb; 22 Jahre; Fulham
  • Jens Petter Hauge; 26 Jahre; Bodø/Glimt

Sturm

  • Alexander Sørloth; 30 Jahre; Atlético Madrid
  • Erling Haaland; 25 Jahre; Manchester City
  • Jørgen Strand Larsen; 26 Jahre; Crystal Palace
  • Antonio Nusa; 21 Jahre; RB Leipzig
  • Julian Ryerson; 28 Jahre; Borussia Dortmund

Spielplan

Dann spielt die norwegische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Norwegen muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Irak und Senegal ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
