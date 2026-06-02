Uruguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Uruguay spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die uruguayische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Spanien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der uruguayischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Uruguay an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Sergio Rochet; 33 Jahre; Internacional
- Santiago Mele; 28 Jahre; Monterrey
- Fernando Muslera; 39 Jahre; Estudiantes
Abwehr
- José María Giménez (C); 31 Jahre; Atlético Madrid
- Sebastián Cáceres; 26 Jahre; América
- Ronald Araújo; 27 Jahre; Barcelona
- Guillermo Varela; 33 Jahre; Flamengo
- Mathías Olivera; 28 Jahre; Napoli
- Matías Viña; 28 Jahre; River Plate
- Santiago Bueno; 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers
Mittelfeld
- Manuel Ugarte; 25 Jahre; Manchester United
- Rodrigo Bentancur; 28 Jahre; Tottenham Hotspur
- Nicolás de la Cruz; 29 Jahre; Flamengo
- Federico Valverde; 27 Jahre; Real Madrid
- Giorgian de Arrascaeta; 32 Jahre; Flamengo
- Agustín Canobbio; 27 Jahre; Fluminense
- Emiliano Martínez; 26 Jahre; Palmeiras
- Maximiliano Araújo; 26 Jahre; Sporting CP
- Joaquín Piquerez; 27 Jahre; Palmeiras
- Juan Manuel Sanabria; 26 Jahre; Real Salt Lake
- Rodrigo Zalazar; 26 Jahre; Braga
Sturm
- Darwin Núñez; 26 Jahre; Al-Hilal
- Facundo Pellistri; 24 Jahre; Panathinaikos
- Brian Rodríguez; 26 Jahre; América
- Rodrigo Aguirre; 31 Jahre; UANL
- Federico Viñas; 27 Jahre; Oviedo
Spielplan
Dann spielt die uruguayische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Uruguay muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Spanien ran. Hier die Tabelle:
