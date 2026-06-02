Uruguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Uruguay&#039;s players pose for a team photo during a qualifying soccer match against Venezuela for the FIFA World Cup 2026 at Centenario Stadium in Montevideo, Uruguay, Tuesday, June 10, 2025. (AP Ph ...
Das Team aus Uruguay vor der Qualifikation für die WM 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Uruguay spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die uruguayische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Spanien trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der uruguayischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Uruguay an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Sergio Rochet; 33 Jahre; Internacional
  • Santiago Mele; 28 Jahre; Monterrey
  • Fernando Muslera; 39 Jahre; Estudiantes

Abwehr

  • José María Giménez (C); 31 Jahre; Atlético Madrid
  • Sebastián Cáceres; 26 Jahre; América
  • Ronald Araújo; 27 Jahre; Barcelona
  • Guillermo Varela; 33 Jahre; Flamengo
  • Mathías Olivera; 28 Jahre; Napoli
  • Matías Viña; 28 Jahre; River Plate
  • Santiago Bueno; 27 Jahre; Wolverhampton Wanderers

Mittelfeld

  • Manuel Ugarte; 25 Jahre; Manchester United
  • Rodrigo Bentancur; 28 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Nicolás de la Cruz; 29 Jahre; Flamengo
  • Federico Valverde; 27 Jahre; Real Madrid
  • Giorgian de Arrascaeta; 32 Jahre; Flamengo
  • Agustín Canobbio; 27 Jahre; Fluminense
  • Emiliano Martínez; 26 Jahre; Palmeiras
  • Maximiliano Araújo; 26 Jahre; Sporting CP
  • Joaquín Piquerez; 27 Jahre; Palmeiras
  • Juan Manuel Sanabria; 26 Jahre; Real Salt Lake
  • Rodrigo Zalazar; 26 Jahre; Braga

Sturm

  • Darwin Núñez; 26 Jahre; Al-Hilal
  • Facundo Pellistri; 24 Jahre; Panathinaikos
  • Brian Rodríguez; 26 Jahre; América
  • Rodrigo Aguirre; 31 Jahre; UANL
  • Federico Viñas; 27 Jahre; Oviedo

Spielplan

Dann spielt die uruguayische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Uruguay muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Spanien ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
