Kap Verde an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Kap Verde spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die kapverdische Nationalmannschaft auf Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kapverdischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Kap Verde an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Vozinha; 40 Jahre; Chaves
- Márcio Rosa; 29 Jahre; Montana
- CJ dos Santos; 25 Jahre; San Diego FC
Abwehr
- Stopira; 38 Jahre; Torreense
- Diney; 31 Jahre; Al-Bataeh
- Roberto Lopes; 33 Jahre; Shamrock Rovers
- Logan Costa; 25 Jahre; Villarreal
- Sidny Lopes Cabral; 23 Jahre; Benfica
- Steven Moreira; 31 Jahre; Columbus Crew
- Wagner Pina; 23 Jahre; Trabzonspor
- Kelvin Pires; 26 Jahre; SJK
Mittelfeld
- Kevin Pina; 29 Jahre; Krasnodar
- Jovane Cabral; 27 Jahre; Estrela Amadora
- João Paulo; 28 Jahre; FCSB
- Jamiro Monteiro; 32 Jahre; PEC Zwolle
- Garry Rodrigues; 35 Jahre; Apollon Limassol
- Deroy Duarte; 26 Jahre; Ludogorets Razgrad
- Laros Duarte; 29 Jahre; Puskás Akadémia
- Yannick Semedo; 30 Jahre; Farense
- Willy Semedo; 32 Jahre; Omonia
- Telmo Arcanjo; 24 Jahre; Vitória de Guimarães
- Nuno da Costa; 35 Jahre; İstanbul Başakşehir
- Hélio Varela; 24 Jahre; Maccabi Tel Aviv
Sturm
- Gilson Benchimol; 24 Jahre; Akron Tolyatti
- Dailon Livramento; 25 Jahre; Casa Pia
- Ryan Mendes (C); 36 Jahre; Iğdır
Spielplan
Dann spielt die kapverdische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Kap Verde muss an der WM 2026 gegen Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:
(leo)