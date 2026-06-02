Kap Verde an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Das Team aus Kap Verde vor einem Spiel 2024.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2002.06.2026, 16:20

Kap Verde spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die kapverdische Nationalmannschaft auf Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kapverdischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Kap Verde an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Vozinha; 40 Jahre; Chaves
  • Márcio Rosa; 29 Jahre; Montana
  • CJ dos Santos; 25 Jahre; San Diego FC

Abwehr

  • Stopira; 38 Jahre; Torreense
  • Diney; 31 Jahre; Al-Bataeh
  • Roberto Lopes; 33 Jahre; Shamrock Rovers
  • Logan Costa; 25 Jahre; Villarreal
  • Sidny Lopes Cabral; 23 Jahre; Benfica
  • Steven Moreira; 31 Jahre; Columbus Crew
  • Wagner Pina; 23 Jahre; Trabzonspor
  • Kelvin Pires; 26 Jahre; SJK

Mittelfeld

  • Kevin Pina; 29 Jahre; Krasnodar
  • Jovane Cabral; 27 Jahre; Estrela Amadora
  • João Paulo; 28 Jahre; FCSB
  • Jamiro Monteiro; 32 Jahre; PEC Zwolle
  • Garry Rodrigues; 35 Jahre; Apollon Limassol
  • Deroy Duarte; 26 Jahre; Ludogorets Razgrad
  • Laros Duarte; 29 Jahre; Puskás Akadémia
  • Yannick Semedo; 30 Jahre; Farense
  • Willy Semedo; 32 Jahre; Omonia
  • Telmo Arcanjo; 24 Jahre; Vitória de Guimarães
  • Nuno da Costa; 35 Jahre; İstanbul Başakşehir
  • Hélio Varela; 24 Jahre; Maccabi Tel Aviv

Sturm

  • Gilson Benchimol; 24 Jahre; Akron Tolyatti
  • Dailon Livramento; 25 Jahre; Casa Pia
  • Ryan Mendes (C); 36 Jahre; Iğdır

Spielplan

Dann spielt die kapverdische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kap Verde muss an der WM 2026 gegen Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
