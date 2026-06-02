Senegal an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

FILE - Senegal players pose for a team photo ahead of the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco, in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026.
Die senegalesische Nationalmannschaft vor einem Spiel am Africa Cup of Nations 2026.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2102.06.2026, 16:21

Senegal spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die senegalesische Nationalmannschaft auf Frankreich, Irak und Norwegen trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der senegalesischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Senegal an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Yehvann Diouf; 26 Jahre; Nice
  • Édouard Mendy; 34 Jahre; Al-Ahli
  • Mory Diaw; 32 Jahre; Le Havre

Abwehr

  • Mamadou Sarr; 20 Jahre; Chelsea
  • Kalidou Koulibaly (C); 34 Jahre; Al-Hilal
  • Abdoulaye Seck; 34 Jahre; Maccabi Haifa
  • Ismail Jakobs; 26 Jahre; Galatasaray
  • Krépin Diatta; 27 Jahre; Monaco
  • Moussa Niakhaté; 30 Jahre; Lyon
  • Antoine Mendy; 22 Jahre; Nice
  • El Hadji Malick Diouf; 21 Jahre; West Ham United

Mittelfeld

  • Idrissa Gueye; 36 Jahre; Everton
  • Pathé Ciss; 32 Jahre; Rayo Vallecano
  • Lamine Camara; 22 Jahre; Monaco
  • Pape Matar Sarr; 23 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Habib Diarra; 22 Jahre; Sunderland
  • Bara Sapoko Ndiaye; 18 Jahre; Bayern Munich
  • Pape Gueye; 27 Jahre; Villarreal

Sturm

  • Assane Diao; 20 Jahre; Como
  • Bamba Dieng; 26 Jahre; Lorient
  • Sadio Mané; 34 Jahre; Al-Nassr
  • Nicolas Jackson; 24 Jahre; Bayern Munich
  • Cherif Ndiaye; 30 Jahre; Samsunspor
  • Iliman Ndiaye; 26 Jahre; Everton
  • Ismaïla Sarr; 28 Jahre; Crystal Palace
  • Ibrahim Mbaye; 18 Jahre; Paris Saint-Germain

Spielplan

Dann spielt die senegalesische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Senegal muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Irak und Norwegen ran. Hier die Tabelle:

(leo)

