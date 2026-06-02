Senegal an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Senegal spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe I, wo die senegalesische Nationalmannschaft auf Frankreich, Irak und Norwegen trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der senegalesischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Senegal an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Yehvann Diouf; 26 Jahre; Nice
- Édouard Mendy; 34 Jahre; Al-Ahli
- Mory Diaw; 32 Jahre; Le Havre
Abwehr
- Mamadou Sarr; 20 Jahre; Chelsea
- Kalidou Koulibaly (C); 34 Jahre; Al-Hilal
- Abdoulaye Seck; 34 Jahre; Maccabi Haifa
- Ismail Jakobs; 26 Jahre; Galatasaray
- Krépin Diatta; 27 Jahre; Monaco
- Moussa Niakhaté; 30 Jahre; Lyon
- Antoine Mendy; 22 Jahre; Nice
- El Hadji Malick Diouf; 21 Jahre; West Ham United
Mittelfeld
- Idrissa Gueye; 36 Jahre; Everton
- Pathé Ciss; 32 Jahre; Rayo Vallecano
- Lamine Camara; 22 Jahre; Monaco
- Pape Matar Sarr; 23 Jahre; Tottenham Hotspur
- Habib Diarra; 22 Jahre; Sunderland
- Bara Sapoko Ndiaye; 18 Jahre; Bayern Munich
- Pape Gueye; 27 Jahre; Villarreal
Sturm
- Assane Diao; 20 Jahre; Como
- Bamba Dieng; 26 Jahre; Lorient
- Sadio Mané; 34 Jahre; Al-Nassr
- Nicolas Jackson; 24 Jahre; Bayern Munich
- Cherif Ndiaye; 30 Jahre; Samsunspor
- Iliman Ndiaye; 26 Jahre; Everton
- Ismaïla Sarr; 28 Jahre; Crystal Palace
- Ibrahim Mbaye; 18 Jahre; Paris Saint-Germain
Spielplan
Dann spielt die senegalesische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Senegal muss an der WM 2026 gegen Frankreich, Irak und Norwegen ran. Hier die Tabelle:
(leo)