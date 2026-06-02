Kolumbien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die kolumbianische Nationalmannschaft vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.

02.06.2026, 16:2302.06.2026, 16:39

Kolumbien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die kolumbianische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Portugal und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kolumbianischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Kolumbien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • David Ospina; 37 Jahre; Atlético Nacional
  • Camilo Vargas; 37 Jahre; Atlas
  • Álvaro Montero; 31 Jahre; Vélez Sarsfield

Abwehr

  • Daniel Muñoz; 30 Jahre; Crystal Palace
  • Jhon Lucumí; 27 Jahre; Bologna
  • Santiago Arias; 34 Jahre; Independiente
  • Yerry Mina; 31 Jahre; Cagliari
  • Gustavo Puerta; 22 Jahre; Racing Santander
  • Johan Mojica; 33 Jahre; Mallorca
  • Willer Ditta; 28 Jahre; Cruz Azul
  • Deiver Machado; 32 Jahre; Nantes
  • Davinson Sánchez; 29 Jahre; Galatasaray

Mittelfeld

  • Kevin Castaño; 25 Jahre; River Plate
  • Richard Ríos; 26 Jahre; Benfica
  • Jorge Carrascal; 28 Jahre; Flamengo
  • James Rodríguez (C); 34 Jahre; Minnesota United FC
  • Jhon Arias; 28 Jahre; Palmeiras
  • Juan Portilla; 27 Jahre; Athletico Paranaense
  • Jefferson Lerma; 31 Jahre; Crystal Palace
  • Juan Fernando Quintero; 33 Jahre; River Plate

Sturm

  • Luis Díaz; 29 Jahre; Bayern Munich
  • Jhon Córdoba; 33 Jahre; Krasnodar
  • Cucho Hernández; 27 Jahre; Real Betis
  • Jaminton Campaz; 26 Jahre; Rosario Central
  • Luis Suárez; 28 Jahre; Sporting CP
  • Andrés Gómez; 23 Jahre; Vasco da Gama

Spielplan

Dann spielt die kolumbianische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kolumbien muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Portugal und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
