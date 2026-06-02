Kolumbien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Kolumbien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die kolumbianische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Portugal und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kolumbianischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Kolumbien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- David Ospina; 37 Jahre; Atlético Nacional
- Camilo Vargas; 37 Jahre; Atlas
- Álvaro Montero; 31 Jahre; Vélez Sarsfield
Abwehr
- Daniel Muñoz; 30 Jahre; Crystal Palace
- Jhon Lucumí; 27 Jahre; Bologna
- Santiago Arias; 34 Jahre; Independiente
- Yerry Mina; 31 Jahre; Cagliari
- Gustavo Puerta; 22 Jahre; Racing Santander
- Johan Mojica; 33 Jahre; Mallorca
- Willer Ditta; 28 Jahre; Cruz Azul
- Deiver Machado; 32 Jahre; Nantes
- Davinson Sánchez; 29 Jahre; Galatasaray
Mittelfeld
- Kevin Castaño; 25 Jahre; River Plate
- Richard Ríos; 26 Jahre; Benfica
- Jorge Carrascal; 28 Jahre; Flamengo
- James Rodríguez (C); 34 Jahre; Minnesota United FC
- Jhon Arias; 28 Jahre; Palmeiras
- Juan Portilla; 27 Jahre; Athletico Paranaense
- Jefferson Lerma; 31 Jahre; Crystal Palace
- Juan Fernando Quintero; 33 Jahre; River Plate
Sturm
- Luis Díaz; 29 Jahre; Bayern Munich
- Jhon Córdoba; 33 Jahre; Krasnodar
- Cucho Hernández; 27 Jahre; Real Betis
- Jaminton Campaz; 26 Jahre; Rosario Central
- Luis Suárez; 28 Jahre; Sporting CP
- Andrés Gómez; 23 Jahre; Vasco da Gama
Spielplan
Dann spielt die kolumbianische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Kolumbien muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Portugal und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:
(leo)