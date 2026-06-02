Die kolumbianische Nationalmannschaft vor einem Qualifikationsspiel für die WM 2026.

Kolumbien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Kolumbien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe K, wo die kolumbianische Nationalmannschaft auf die DR Kongo, Portugal und Usbekistan trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der kolumbianischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis Kader Spielplan Tabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Kolumbien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor David Ospina; 37 Jahre; Atlético Nacional

Camilo Vargas; 37 Jahre; Atlas

Álvaro Montero; 31 Jahre; Vélez Sarsfield Abwehr Daniel Muñoz; 30 Jahre; Crystal Palace

Jhon Lucumí; 27 Jahre; Bologna

Santiago Arias; 34 Jahre; Independiente

Yerry Mina; 31 Jahre; Cagliari

Gustavo Puerta; 22 Jahre; Racing Santander

Johan Mojica; 33 Jahre; Mallorca

Willer Ditta; 28 Jahre; Cruz Azul

Deiver Machado; 32 Jahre; Nantes

Davinson Sánchez; 29 Jahre; Galatasaray Mittelfeld Kevin Castaño; 25 Jahre; River Plate

Richard Ríos; 26 Jahre; Benfica

Jorge Carrascal; 28 Jahre; Flamengo

James Rodríguez (C); 34 Jahre; Minnesota United FC

Jhon Arias; 28 Jahre; Palmeiras

Juan Portilla; 27 Jahre; Athletico Paranaense

Jefferson Lerma; 31 Jahre; Crystal Palace

Juan Fernando Quintero; 33 Jahre; River Plate Sturm Luis Díaz; 29 Jahre; Bayern Munich

Jhon Córdoba; 33 Jahre; Krasnodar

Cucho Hernández; 27 Jahre; Real Betis

Jaminton Campaz; 26 Jahre; Rosario Central

Luis Suárez; 28 Jahre; Sporting CP

Andrés Gómez; 23 Jahre; Vasco da Gama

Spielplan

Dann spielt die kolumbianische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Kolumbien muss an der WM 2026 gegen die DR Kongo, Portugal und Usbekistan ran. Hier die Tabelle:

