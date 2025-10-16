wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
(un)erfüllter Kinderwunsch

Live: Trump will In-Vitro-Fertilisation günstiger machen

Trump bei seiner Rede im Weissen Haus am 16. Oktober
Trump bei seiner Rede im Weissen Haus am 16. Oktober
(un)erfüllter Kinderwunsch

Jetzt live: Trump will künstliche Befruchtung günstiger machen

16.10.2025, 22:0816.10.2025, 22:19

Donald Trump verkündet jetzt live im Weissen Haus einen «grossen Sieg für amerikanische Frauen»: Bisher müssen Patientinnen die Fertilisationskosten selbst tragen. In der Trump-Administration wolle man dies nun ändern.

Eine In-vitro-Fertilisation könne in den USA 25'000 US-Dollar kosten. Trump möchte diese Behandlung günstiger machen. Gleichzeitig sollen die Medikamentenpreise sinken: «200 Prozent, 300 Prozent, 600 Prozent», so der Republikaner. In London kaufe man ein bestimmtes Medikament. aktuell für 88 Dollar. In den USA koste dasselbe Medikament 1'300 Dollar. Künftig soll es für US-Amerikanerinnen nur noch 130 Dollar kosten. Den Namen des Medikaments nannte er nicht.

Update folgt...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Trump droht Hamas mit dem Tode
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
5
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Meistgeteilt
1
Telefonat vorbei: Trump und Putin treffen sich in Ungarn
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Trumps Gaza-Plan bringt Investoren statt Souveränität
Während internationale Akteure bereits den Wiederaufbau des Gazastreifens planen, bleibt die palästinensische Bevölkerung aussen vor. Statt echter Selbstbestimmung drohen Fremdverwaltung, wirtschaftliche Interessen – und ein Frieden, der vor allem von aussen gemacht wird.
Die israelischen Geiseln der Hamas sind frei, die palästinensischen Gefangenen ebenso. Eine entscheidende Massnahme in US-Präsident Trumps Friedensplan wäre damit abgehakt. Damit könnte das Sterben im Gazastreifen bald zu einem Ende kommen, wenngleich die Waffen noch nicht schweigen.
Zur Story