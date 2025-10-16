Live: Trump will In-Vitro-Fertilisation günstiger machen

Trump bei seiner Rede im Weissen Haus am 16. Oktober

Jetzt live: Trump will künstliche Befruchtung günstiger machen

Donald Trump verkündet jetzt live im Weissen Haus einen «grossen Sieg für amerikanische Frauen»: Bisher müssen Patientinnen die Fertilisationskosten selbst tragen. In der Trump-Administration wolle man dies nun ändern.

Eine In-vitro-Fertilisation könne in den USA 25'000 US-Dollar kosten. Trump möchte diese Behandlung günstiger machen. Gleichzeitig sollen die Medikamentenpreise sinken: «200 Prozent, 300 Prozent, 600 Prozent», so der Republikaner. In London kaufe man ein bestimmtes Medikament. aktuell für 88 Dollar. In den USA koste dasselbe Medikament 1'300 Dollar. Künftig soll es für US-Amerikanerinnen nur noch 130 Dollar kosten. Den Namen des Medikaments nannte er nicht.

