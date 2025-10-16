freundlich12°
Picasso-Gemälde auf Transport verschwunden

Pablo Picasso mit seinem Sohn Paul und seinem 1930er Hispano-Suiza, 1953 in Vallauris bei Cannes. (Foto Edward Quinn, © edwardquinn.com)
Picasso-Gemälde auf Transport verschwunden

16.10.2025, 15:5816.10.2025, 15:58

In Spanien ist ein Picasso-Gemälde auf dem Weg zu einer Ausstellung verschwunden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, kam das Ölgemälde «Stillleben mit Gitarre», dessen Wert mit 600'000 Euro beziffert wird, auf dem Weg von Madrid nach Granada im Süden Spaniens abhanden.

Dort sollte es nach Informationen der Lokalzeitung «Ideal» im Rahmen einer Ausstellung der CajaGranada-Stiftung gezeigt werden. Der Stiftung zufolge stammen alle Exponate der Ausstellung aus privaten Sammlungen.

«Stillleben mit Gitarre» von Pablo Picasso.
Ermittlungen eingeleitet

Wie aus Kreisen der spanischen Polizei verlautete, leitete sie Ermittlungen zu dem Fall ein. Details wurden nicht genannt.

Werke des spanischen Künstlers Pablo Picasso werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen. Bei einem der bekanntesten Fälle waren 1976 mehr als 100 Picasso-Werke aus dem Museum des Papstpalastes im südfranzösischen Avignon gestohlen worden. Letztlich wurden alle Werke wiedergefunden. (sda/afp)

