Chat-Futter: Suriname feiert mit den gegnerischen Fans vor dem Hotel

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1816.10.2025, 08:51
Schicke uns deinen Input
avatar
Die Feste feiern, wie sie fallen, mit Suriname 🥳
Dass gegnerische Fans vor dem Teamhotel auftauchen und den Spielern den Schlaf rauben wollen, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, wie Suriname vor dem Auswärtsspiel in der WM-Quali bei Panama damit umging:



Das Spiel endete übrigens 1:1, damit verteidigte Suriname die knappe Führung in der Gruppe vor Panama, das nur wegen eines geschossenen Tors weniger auf Platz 2 steht.
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Und heute gibt's fast nur noch digitale Tickets
So sahen die Saisonkarten vom FC Liverpool in der Saison 1947/48 aus:




So episch war Tic-Tac-Toe noch selten
Two Knicks Fans Have legendary tic tac toe duel during a media timeout
byu/Pickleskennedy1 insports
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Conor Geekie deletes Seth Jones’ ankles
byu/Reddit-Machine inhockey

Seat view of the nasty Conor Geekie goal
byu/NebraskaAvenue inhockey
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
Auf Facebook teilenAuf X teilen
