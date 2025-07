Bild: keystone

Urteil im Combs-Prozess steht fest: In zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen

Mehr «International»

Im Prozess gegen den früheren Rap-Superstar Sean «Diddy» Combs wegen Sexualstraftaten haben die Geschworenen nun in allen Anklagepunkten ein Urteil gefällt. Das habe die Jury dem Gericht in New York via Nachricht mitgeteilt, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.



Im Fall der organisierten Kriminalität wurde Combs nicht schuldig gesprochen. Im Fall des Sexhandels lautet das Urteil ebenfalls nicht schuldig.

Schuldig wurde «Diddy» dagegen im Fall der Transportation zur Prostitution gesprochen.

Ihm droht eine Strafe von bis zu 10 Jahren.

Der 55-jährige Combs war unter anderem wegen Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten angeklagt. Bereits am Vortag hatte die zwölfköpfige Jury signalisiert, sich in allen Anklagepunkten bis auf einen - den der organisierten Kriminalität - einig zu sein. Daraufhin hatte der Richter sie darum gebeten, weiter zu beraten.

(hkl, mit Material der sda/dpa)