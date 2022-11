Hohe Wahlbeteiligung in Malaysia – viele Erstwähler in den Schlangen

Schlange vor einem Wahllokal in Kuala Lumpur. Bild: keystone

Bei der Parlamentswahl in Malaysia zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale am Samstagmorgen hatten Behördenangaben zufolge bereits mehr als 40 Prozent der rund 21 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In den Warteschlangen waren besonders viele junge Menschen zu sehen. Grund: Erstmals sind alle Bürger ab 18 Jahren stimmberechtigt, davor lag das Mindestalter bei 21 Jahren.

Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob hatte im Oktober nach einem Zerwürfnis zwischen seiner Partei UMNO und deren Verbündeten das Parlament aufgelöst und eine Neuwahl angekündigt. Eigentlich hätte das Königreich erst im nächsten Jahr wieder gewählt. Experten erwarteten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den grossen politischen Koalitionen. Die Wahllokale schliessen um 18.00 Uhr (11.00 Uhr MEZ). (sda/dpa)