Dreijähre wird von Drachen in die Luft geschleudert



Unglaubliche Szene: Mädchen wird zehn Meter in die Luft geschleudert

In Hsinchu, einer Stadt in Taiwan, ereignete sich am Drachenfest 2020 etwas Verblüffendes. Nach einem Windstoss verfing sich ein dreijähriges Mädchen in einem Drachen, der sie zehn Meter in die Luft schleuderte. Glücklicherweise ging alles gut aus.

