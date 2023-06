Mann klettert nackt auf Altar in Petersdom – das steckt dahinter

Mehr «International»

Nachdem ein nackter Mann auf den Altar des Petersdoms geklettert ist, hat der Vatikan am Samstag eine sogenannte Bussliturgie angekündigt. Gefeiert werde dieser Ritus von dem Erzpriester des Petersdoms Kardinal Mauro Gambetti, wie das offizielle Nachrichtenportal Vatican News unter Berufung auf das vatikanische Presseamt am Samstag berichtete. Gambetti, der zugleich Präsident der Dombauhütte St. Peter ist, werde den Ritus an dem zentralen Beichtaltar zur Mittagszeit als Reaktion auf die «Schändung» zelebrieren.

Zeichen der Solidarität

Zuvor war am Donnerstagabend übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge ein Mann kurz vor der Schliessung des Petersdoms auf den Hauptaltar unter dem berühmten Bernini-Baldachin geklettert. Dort entblösste er sich und stand nackt auf der Marmoroberfläche. Fotos von dem Vorfall kursierten daraufhin in den sozialen Medien. Zu sehen war dort, wie auf dem nackten Rücken des Mannes auf Englisch «Rettet die Kinder der Ukraine» stand.

Der Petersdom im Vatikan. Bild: keystone

Wie Vatican News weiter berichtete, handelte es sich um einen «Mann polnischer Nationalität in einem veränderten emotionalen Zustand». Der Mann wurde demnach von Sicherheitskräften der vatikanischen Gendarmerie abgeführt. Später sei er an die italienische Polizei übergeben worden, die einen Ausreisebefehl erteilte.

Erst vor zwei Wochen kam es im Vatikan bereits zu einem sicherheitsrelevanten Vorfall. Ein anscheinend verwirrter Mann war mit seinem Auto in den Vatikan eingedrungen und hatte damit einen Grossalarm ausgelöst. Der Wagen raste durch eine Kontrollstation und gelangte bis vor die Eingangstür des Apostolischen Palastes. (cst/sda/dpa)